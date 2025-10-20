0 800 307 555
В Украине заработают новые правила трудоустройства: что предлагают

С 1 января 2026 г. в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.
Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что ожидается с 1 января 2026 года

Предлагают разумное приспособление, что означает создать удобные условия труда (не только технические) для работника:
  • работодатель сможет сужать или упрощать обязанности, уменьшать рабочее время для работника с инвалидностью без снижения зарплаты,
  • предлагать удобный график работы,
  • давать дополнительные оплачиваемые перерывы для отдыха или упражнений,
  • приглашать помощника или наставника, который поможет работнику с инвалидностью с рабочими заданиями или коммуникацией в коллективе.

Компенсация

С 1 января 2026 года у каждого работодателя будет право на компенсацию за внедрение всех этих решений.
Новый подход предполагает возмещение работодателю стоимости всех организационных изменений на рабочем месте, сделанных для работника с инвалидностью:
  • части заработной платы, которую работодатель выплачивает работнику с инвалидностью при уменьшении рабочего времени или уменьшении обязанностей;
  • оплату услуг персонального ассистента;
  • расходы по привлечению других работников, которые помогают работнику с инвалидностью во время выполнения задач, коммуникации и адаптации на рабочем месте.

Что важно

«Осталось, чтобы Правительство успело принять все нужные акты: объемы и порядок компенсации. Сейчас эти акты еще не утверждены, поэтому планирую обращаться к Правительству и Минсоцполитики с запросами о состоянии их подготовки. Иначе есть риск, что полезные новации, которые должны помогать уже с 1 января, зависнут на бумаге и будут фактически сведены на нет», — заметил он.
По материалам:
Finance.ua
