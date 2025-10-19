0 800 307 555
ру
В Нацбанке рассказали, что происходило на финансовом рынке в сентябре

Казна и Политика
40
Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре осталось неизменным — 791. Количество банков также осталось без изменений — 60.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По состоянию на 1 октября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали без изменений:
  • 418 финансовых компаний;
  • 50 страховщиков non-life; 10 life-страховщиков; один страховщик со специальным статусом;
  • 104 ломбарда;
  • 88 кредитных союзов;
  • один лизингодатель;
  • 45 страховых брокеров;
  • 74 коллекторские компании.
Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в сентябре увеличилось на две (41).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).
Также не зафиксированы изменения на рынке поставщиков финансовых платежных услуг. Там работают:
  • 17 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк — эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 48) и 32 технологических оператора платежных услуг (без изменений).
По материалам:
Finance.ua
НБУ
