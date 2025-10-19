В Нацбанке рассказали, что происходило на финансовом рынке в сентябре Сегодня 09:17 — Казна и Политика

В Нацбанке рассказали, что происходило на финансовом рынке в сентябре

Количество участников небанковского финансового рынка в сентябре осталось неизменным — 791. Количество банков также осталось без изменений — 60.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По состоянию на 1 октября 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали без изменений:

418 финансовых компаний;

50 страховщиков non-life; 10 life-страховщиков; один страховщик со специальным статусом;

104 ломбарда;

88 кредитных союзов;

один лизингодатель;

45 страховых брокеров;

74 коллекторские компании.

Число банковских групп осталось неизменным (16). Число небанковских финансовых групп в сентябре увеличилось на две (41).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось) и 10 международных (количество не изменилось).

Также не зафиксированы изменения на рынке поставщиков финансовых платежных услуг. Там работают:

17 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 48) и 32 технологических оператора платежных услуг (без изменений).

