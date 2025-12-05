0 800 307 555
Во сколько обойдется госбюджету деятельность народного депутата в 2026 году

В госбюджете на 2026 год народные депутаты увеличили финансирование Фонда депутатских полномочий до 199 тысяч гривен в месяц. Эти средства депутаты будут получать ежемесячно в дополнение к зарплате, которая также возрастет. Решение вызвало значимый публичный резонанс.
Об этом пишет «Слово и дело».
Представители бюджетного комитета ВР объясняют, что повышенная доплата не является личным доходом парламентариев. Денежные средства должны направляться на деятельность депутатов, в частности на содержание приемных, командировки и работу с избирателями.
Напомним, что Верховная Рада 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год во втором чтении. Документ получил поддержку 257 депутатов. Дефицит бюджета составляет около 19%. В Министерстве финансов сообщали, что для выполнения бюджета необходимо привлечь как минимум $45 млрд международной помощи. О ключевых цифрах и рисках бюджета Finance.ua писал здесь.

Расходы на парламент и увеличение выплат

Вместе с госбюджетом Рада утвердила собственную смету на 2026 год. Управделами Аппарата ВР получит финансирование в размере 3,88 млрд грн. Это на 740 млн грн больше, чем предусмотрено в смете текущего года.
В бюджете также зафиксировано трехкратное увеличение Фонда депутатских полномочий до 199 тысяч грн в месяц. Эта норма появилась в заключении бюджетного комитета без публичного обсуждения в зале.
Член бюджетного комитета Павел Фролов пояснил, что эти средства предназначены для содержания приемных, канцелярии, поездок в регионы, работы с избирателями и юридическими услугами.
Инфографика: «Слово и дело»
Отдельно в бюджете предусмотрен Фонд оплаты труда помощников и консультантов депутатов в размере 145,8 тысяч грн. Начисление на оплату труда одного помощника будет составлять 32,1 тысячи грн ежемесячно.
Также в смете заложены другие выплаты. На командировку помощников в избирательные округа выделяют 0,8 тысяч грн, на компенсацию стоимости проезда по территории Украины 7,5 тысяч грн, на содержание помещений в избирательных округах 0,2 тысяч грн. Еще 20 тысяч грн. предусмотрено на компенсацию стоимости аренды жилья или гостиничного номера.

Рост зарплат и общие затраты

Зарплата нардепов в 2026 году вырастет и составит примерно 50 тысяч грн после уплаты налогов.
В 2026 году депутаты будут получать почти 200 тысяч гривен на деятельность дополнительно к зарплате. Общие ежемесячные расходы из бюджета на одного народного депутата составят около 250 тысяч гривен без учета фонда на помощников и компенсаций на проживание.
На начало декабря в Верховной Раде работает 395 народных депутатов.
В смете Верховной Рады на 2025 год финансирование для Управления делами Аппарата ВР составляет 3,14 млрд грн. Это на 200 млн грн больше, чем предусматривалось на 2024 год.
Payment systems