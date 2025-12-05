0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госбюджет-2026: что эти цифры меняют для каждого украинца

Казна и Политика
36
Госбюджет-2026: что эти цифры меняют для каждого украинца
Госбюджет-2026: что эти цифры меняют для каждого украинца
3 декабря 2025 года Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год во втором чтении и в целом.
Что заложили в Госбюджет на следующий год? Finance.ua разобрался в этой статье в деталях.

Кючевые моменты, которые окажут влияние на жизнь каждого украинца

Прежде всего, в проекте Госбюджета-2026 заложено повышение минимальной заработной платы. Для наименее оплачиваемых работников это шанс на повышение доходов; кроме того, пропорционально будут расти также социальные выплаты, пособия, пенсии и т. д.
Рост зарплат учителей — попытка поддержать эту несомненно важную отрасль.
Если государству удастся обеспечить и бюджетные доходы и международную помощь на достаточном уровне, то социальная сфера (образование, медицина, социальная защита) имеет шансы на поддержку.
Однако высокий дефицит и зависимость от внешних заимствований создают риски: экономика может испытывать инфляционное давление, курс гривны — волатильность, а сбережения — обесценивание.
Рост налоговой нагрузки на украинские банки (увеличение налога на прибыль до 50%), который мы наблюдаем в последнее время, — еще один вариант попытаться наполнить бюджет в ситуации, когда украинская экономика еле тянет. Конечно, это создаст проблемы для нормального функционирования экономики, однако выбирать не приходится.
О налоге в 50% для банков мы писали отдельно.
То, что практически вся доходная часть бюджета направляется на оборону, лишний раз напоминает каждому украинцу, что в стране идет жестокая война.
В то же время уровень жизни украинцев (и не только наименее обеспеченных) снижается, и это ухудшение будет продолжаться.
Для предпринимателей и бизнесов Госбюджет-2026 — это четкий месседж, что следует ожидать увеличения налоговой нагрузки и уменьшения льгот.
Если выражаться одним словом, Госбюджет-2026 — это бюджет борьбы.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems