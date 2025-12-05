Госбюджет-2026: что эти цифры меняют для каждого украинца
3 декабря 2025 года Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год во втором чтении и в целом.
Что заложили в Госбюджет на следующий год? Finance.ua разобрался в этой статье в деталях.
Кючевые моменты, которые окажут влияние на жизнь каждого украинца
Прежде всего, в проекте Госбюджета-2026 заложено повышение минимальной заработной платы. Для наименее оплачиваемых работников это шанс на повышение доходов; кроме того, пропорционально будут расти также социальные выплаты, пособия, пенсии
и т. д.
Рост зарплат учителей — попытка поддержать эту несомненно важную отрасль.
Если государству удастся обеспечить и бюджетные доходы и международную помощь на достаточном уровне, то социальная сфера (образование, медицина, социальная защита) имеет шансы на поддержку.
Однако высокий дефицит и зависимость от внешних заимствований создают риски: экономика может испытывать инфляционное давление, курс гривны — волатильность, а сбережения — обесценивание.
Рост налоговой нагрузки на украинские банки (увеличение налога на прибыль до 50%), который мы наблюдаем в последнее время, — еще один вариант попытаться наполнить бюджет в ситуации, когда украинская экономика еле тянет. Конечно, это создаст проблемы для нормального функционирования экономики, однако выбирать не приходится.
О налоге в 50% для банков мы писали отдельно.
То, что практически вся доходная часть бюджета направляется на оборону, лишний раз напоминает каждому украинцу, что в стране идет жестокая война.
В то же время уровень жизни украинцев (и не только наименее обеспеченных) снижается, и это ухудшение будет продолжаться.
Для предпринимателей и бизнесов Госбюджет-2026 — это четкий месседж, что следует ожидать увеличения налоговой нагрузки и уменьшения льгот.
Если выражаться одним словом, Госбюджет-2026 — это бюджет борьбы.
