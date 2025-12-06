Октябрь стал одним из самых результативных месяцев для украинского ІТ-экспорта

0 800 307 555
ру
Казна и Политика
8
За октябрь Украина заработала на IT-экспорте $566 млн, что на $9 млн (1,6%) больше, чем в сентябре. Кроме того, октябрь этого года принес на $34 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, сообщили во Львовском ІТ-Кластере.

Сколько заработала Украина на ІТ-экспорте с начала года

По данным аналитиков, совокупная экспортная выручка ІТ-услуг за январь-октябрь составила $5,4 млрд. Это на 118 млн долларов (2,2%) превышает показатели аналогичного периода 2024 года.
В отрасли отмечают положительную динамику уже второй месяц подряд.
Как отмечает CEO Львовского ІТ-Кластера, Степан Веселовский, октябрь стал вторым самым результативным месяцем года, уступая только апрелю.
«По итогам 2024 года экспорт ІТ-услуг составил $6,45 млрд при общем обороте сектора $7,48 млрд. Сейчас, по нашим прогнозам, 2025 год должен завершиться по меньшей мере на уровне прошлогоднего экспорта. А если нынешняя положительная динамика будет сохраняться, можем ожидать роста показателей — от 1%.
Ранее Finance.ua писал, что в 2025 году зарегистрировано 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования — практически столько же, как и в прошлом году. В общей сложности ІТ-ФЛП среди предпринимателей-долгожителей: их медиана «жизни» составляет почти 4 года.
Параллельно растет волна закрытий: 26 158 ІТ-предпринимателей прекратили деятельность. Общий «минус» в отрасли за десять месяцев составляет 7 553 ФЛП, что втрое больше, чем в прошлом году.
По материалам:
Finance.ua
