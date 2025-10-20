0 800 307 555
Отопительный сезон: Президент сообщил, где брать деньги и газ

Казна и Политика
Владимир Зеленский заявил, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 млрд долларов, и у правительства есть понимание, где взять такие средства и откуда импортировать газ.
Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.
«Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и выделит еще один январский транш. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что у премьер-министра Юлии Свириденко есть соответствующие положительные договоренности со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук — с энергетическими компаниями в Америке.
«Относительно LNG американского есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать из Греции, мы договаривались с Премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все трудятся над этим. Из того, что я видел — газовый вопрос будет решен», — сказал Президент.
Он также заверил, что американцы полностью вытеснят российский газ из Европы. «Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности и т. д. — россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании желают выйти на украинский рынок. Один из примеров — это двусторонний газовый проект с американцами — как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме и американским компаниям. Это крупный газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно», — отметил глава государства.
По материалам:
Укрінформ
КабминДеньгиИнвестиции
