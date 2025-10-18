0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре

Казна и Политика
14
НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре
НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре
По данным Госстата, в сентябре 2025 года инфляция продолжала замедляться — до 11,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%. Инфляция была ниже прогнозной из-за существенного удешевления овощей и ослабления ценового давления на рынке фруктов, однако в целом давление на цены оставалось значительным.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Читайте также
Годовые темпы роста стоимости сырых пищевых продуктов снизились до 18,1%:
  • овощи (капуста, картофель, морковь, лук, свекла, перец, огурцы, помидоры) подешевели из-за хороших урожаев,
  • фрукты растут в цене медленнее,
  • снижались темпы подорожания яйца, муки и отдельных круп,
  • замедлился рост цен на молоко и впервые за длительное время на мясо птицы
  • продолжалось ускорение подорожания свинины и говядины из-за сокращения поголовья скота в этом году.
Базовая инфляция продолжала снижаться — до 11,0%. Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 16,8% г/г.
Притормозил рост цен на хлеб, подсолнечное масло, некоторые виды молочной продукции, безалкогольные напитки, однако более быстрыми темпами росли цены на обработанную рыбу и морепродукты.
Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,3% г/г. Продолжилось падение цен на одежду и обувь.
Читайте также
Инфляция услуг была неизменной — 14,1%, а ее динамика в разрезе отдельных услуг — разнонаправленной.
Так, ускорилось подорожание услуг высшего образования, кафе и ресторанов, личного ухода.
Рост цен на амбулаторные услуги, платы за аренду квартиры и цен на другие образовательные (кроме высшего образования) услуги замедлился.
Темпы роста административно регулируемых цен замедлились незначительно — до 10,7% г/г. Такую динамику в НБУ связывают с понижением темпов удорожания табачных изделий и более быстрым ростом цен на алкоголь.
Читайте также
Темпы роста цен на топливо замедлились — до 4,7%, что связывают с эффектом базы сравнения, в то время как цены на основные виды топлива в сентябре почти не изменялись на фоне стабилизации мировых цен на нефть.
«На протяжении последних месяцев потребительская инфляция ожидаемо закрепилась на траектории устойчивого снижения. Замедление инфляции наблюдалось по широкому перечню составляющих. В то же время фундаментальное ценовое давление оставалось значительным, о чем свидетельствовали как сезонно скорректированные показатели базовой инфляции в целом, так и устойчивая инфляция».
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems