НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре

По данным Госстата, в сентябре 2025 года инфляция продолжала замедляться — до 11,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%. Инфляция была ниже прогнозной из-за существенного удешевления овощей и ослабления ценового давления на рынке фруктов, однако в целом давление на цены оставалось значительным.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Годовые темпы роста стоимости сырых пищевых продуктов снизились до 18,1%:
- овощи (капуста, картофель, морковь, лук, свекла, перец, огурцы, помидоры) подешевели из-за хороших урожаев,
- фрукты растут в цене медленнее,
- снижались темпы подорожания яйца, муки и отдельных круп,
- замедлился рост цен на молоко и впервые за длительное время на мясо птицы
- продолжалось ускорение подорожания свинины и говядины из-за сокращения поголовья скота в этом году.
Базовая инфляция продолжала снижаться — до 11,0%. Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 16,8% г/г.
Притормозил рост цен на хлеб, подсолнечное масло, некоторые виды молочной продукции, безалкогольные напитки, однако более быстрыми темпами росли цены на обработанную рыбу и морепродукты.
Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,3% г/г. Продолжилось падение цен на одежду и обувь.
Инфляция услуг была неизменной — 14,1%, а ее динамика в разрезе отдельных услуг — разнонаправленной.
Так, ускорилось подорожание услуг высшего образования, кафе и ресторанов, личного ухода.
Рост цен на амбулаторные услуги, платы за аренду квартиры и цен на другие образовательные (кроме высшего образования) услуги замедлился.
Темпы роста административно регулируемых цен замедлились незначительно — до 10,7% г/г. Такую динамику в НБУ связывают с понижением темпов удорожания табачных изделий и более быстрым ростом цен на алкоголь.
Темпы роста цен на топливо замедлились — до 4,7%, что связывают с эффектом базы сравнения, в то время как цены на основные виды топлива в сентябре почти не изменялись на фоне стабилизации мировых цен на нефть.
«На протяжении последних месяцев потребительская инфляция ожидаемо закрепилась на траектории устойчивого снижения. Замедление инфляции наблюдалось по широкому перечню составляющих. В то же время фундаментальное ценовое давление оставалось значительным, о чем свидетельствовали как сезонно скорректированные показатели базовой инфляции в целом, так и устойчивая инфляция».
