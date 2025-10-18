НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре Сегодня 09:07 — Казна и Политика

НБУ прокомментировал ситуацию относительно уровня инфляции в сентябре

По данным Госстата, в сентябре 2025 года инфляция продолжала замедляться — до 11,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,3%. Инфляция была ниже прогнозной из-за существенного удешевления овощей и ослабления ценового давления на рынке фруктов, однако в целом давление на цены оставалось значительным.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Годовые темпы роста стоимости сырых пищевых продуктов снизились до 18,1%:

овощи (капуста, картофель, морковь, лук, свекла, перец, огурцы, помидоры) подешевели из-за хороших урожаев,

фрукты растут в цене медленнее,

снижались темпы подорожания яйца, муки и отдельных круп,

замедлился рост цен на молоко и впервые за длительное время на мясо птицы

продолжалось ускорение подорожания свинины и говядины из-за сокращения поголовья скота в этом году.

Базовая инфляция продолжала снижаться — до 11,0%. Подорожание обработанных продуктов замедлилось до 16,8% г/г.

Притормозил рост цен на хлеб, подсолнечное масло, некоторые виды молочной продукции, безалкогольные напитки, однако более быстрыми темпами росли цены на обработанную рыбу и морепродукты.

Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,3% г/г. Продолжилось падение цен на одежду и обувь.

Инфляция услуг была неизменной — 14,1%, а ее динамика в разрезе отдельных услуг — разнонаправленной.

Так, ускорилось подорожание услуг высшего образования, кафе и ресторанов, личного ухода.

Рост цен на амбулаторные услуги, платы за аренду квартиры и цен на другие образовательные (кроме высшего образования) услуги замедлился.

Темпы роста административно регулируемых цен замедлились незначительно — до 10,7% г/г. Такую динамику в НБУ связывают с понижением темпов удорожания табачных изделий и более быстрым ростом цен на алкоголь.

Темпы роста цен на топливо замедлились — до 4,7%, что связывают с эффектом базы сравнения, в то время как цены на основные виды топлива в сентябре почти не изменялись на фоне стабилизации мировых цен на нефть.

«На протяжении последних месяцев потребительская инфляция ожидаемо закрепилась на траектории устойчивого снижения. Замедление инфляции наблюдалось по широкому перечню составляющих. В то же время фундаментальное ценовое давление оставалось значительным, о чем свидетельствовали как сезонно скорректированные показатели базовой инфляции в целом, так и устойчивая инфляция».

