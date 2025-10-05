0 800 307 555
Инфляция в еврозоне выросла до 5-месячного максимума: что этому способствовало

Годовая инфляция в Еврозоне выросла до 2,2% в сентябре по сравнению с 2,0% в августе, достигнув самого высокого показателя за пять месяцев. В месячном исчислении цены выросли на 0,1%.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные Евростата.
Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергию и продукты питания, остается на уровне 2,3% уже пятый месяц подряд.
Это свидетельствует о стабильности внутренних ценовых давлений, несмотря на рост общей инфляции.

Какие товары и услуги повлияли на инфляцию

Среди ключевых драйверов инфляции лидируют услуги (+3,2% г/г), продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,0%, в то время как цены на промышленные товары без энергии остались стабильными (0,8%).
Цены на энергоносители продолжали снижаться, но более медленными темпами (-0,4% против -2,0% в августе).
Самый высокий уровень инфляции зафиксировали в Эстонии — 5,2%, далее следуют Хорватия и Словакия — по 4,6%.
Самые низкие показатели — Кипр (0%) и Франция (1,1%). Месячное подорожание больше всего испытаали Италия (+1,3%) и Португалия (+1,0%).

Прогноз ЕЦБ

В Европейском центральном банке предполагается, что инфляция в 2025 году в среднем составит 2,1%, в 2026-м снизится до 1,7%, а в 2027-м немного подрастет до 1,9%. Базовая инфляция ожидаемо постепенно уменьшаться.
«Перспектива остается неизменной: инфляция снизится благодаря замедлению роста зарплат, низким ценам на энергоносители, укреплению евро и сдержанному давлению со стороны спроса», — заявил старший экономист Oxford Economics Риккардо Марчелли Фабиани.
Напомним, по данным Госстата, в августе инфляция продолжила сокращаться до 13,2% в годовом исчислении против 14,1% в июле. Два месяца подряд — июль и август — потребительские цены снижались на 0,2% м/м.
Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что НБУ прогнозирует достижение цели инфляции год-до-года в 5% не раньше 2027 года, уже сейчас ставка по 1-летним депозитам вновь перекрывает годовую инфляцию (впервые с начала года).
По материалам:
Finance.ua
