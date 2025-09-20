Инфляционное давление ослабевает: аналитики и население улучшили прогнозы Сегодня 21:22 — Казна и Политика

Инфляционное давление ослабевает: аналитики и население улучшили прогнозы

Инфляция в Украине замедлилась по сравнению с пиковыми значениями. Финансовые аналитики ждут продолжения тенденции.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Прогноз аналитиков и населения

Однако финансовые аналитики в сентябре улучшили прогноз до 7,2% по сравнению с 7,5% в июле 2025 года.

Инфляционные ожидания населения улучшились в августе до 10,1% по сравнению с 10,7% в июле.

Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль — 11,5%).

Напомним, по данным Госстата, в августе инфляция продолжила сокращаться до 13,2% в годовом исчислении против 14,1% в июле. Два месяца подряд — июль и август — потребительские цены снижались на 0,2% м/м.

Специалисты отмечают , что, несмотря на то, что НБУ прогнозирует достижение цели инфляции год-к-году в 5% не раньше 2027 года, уже сейчас ставка по 1-летним депозитам вновь перекрывает годовую инфляцию (впервые с начала года).

