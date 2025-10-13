0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деньги vs инфляция: зачем открывать депозит

Кредит&Депозит
35
Деньги vs инфляция: зачем открывать депозит
Деньги vs инфляция: зачем открывать депозит
Хранить деньги «под подушкой» — опасно и невыгодно. Лучше заставить их работать на себя. К примеру, положить на депозит в банке. Вы получаете проценты, банк гарантирует возврат вклада, а деньги будут постепенно копиться.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Депозит — это способ хранить и приумножать средства. Вы доверяете банку определенную сумму денег на определенный срок, а банк обязуется вернуть ее и еще и оплатить проценты. Иными словами, ваши деньги работают: банк их использует в своей деятельности, а вы получаете вознаграждение в виде начисленных процентов.
Главное преимущество заключается в надежности и прогнозируемости. Вы заранее знаете, сколько заработаете и можете планировать расходы. Депозит не дает таких высоких доходов, как инвестиции в акции или криптовалюты, однако гарантирует стабильный доход и минимизирует риски.
Кроме того, в Украине вклады защищены государством через Фонд гарантирования вкладов физических лиц: даже если с банком произойдет что-то непредвиденное, вкладчик получит свои деньги в пределах гарантированной суммы.
Читайте также
  • Если вы откладываете деньги на конкретную цель — например, ремонт в квартире, отпуск или покупку техники, удобнее всего положить их на депозит на полгода или год.
  • Если вы формируете «финансовую подушку», депозит станет надежным сейфом: деньги остаются вашими, но доступ к ним ограничен настолько, чтобы не потратить их импульсивно.
  • Для пенсионеров или людей с фиксированным доходом депозит часто становится дополнительным источником стабильной прибыли, которую можно рассчитать до копейки.
Фактически депозит — это первый шаг в мир инвестиций. Он учит считать проценты, планировать деньги и мыслить категориями долгосрочной выгоды. Скажем, положив 100 тыс. гривен под 15% годовых, вы получите дополнительно 15 тыс. гривен прибыли за год (до налогообложения).

Справка Finance.ua:

  • если говорить о ставках, то по словам банкира, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых;
  • в течение трех месяцев наблюдается постепенное снижение инфляции, поэтому доходность для клиентов по вкладам при нынешней учетной ставке автоматически возрастет.

Подробнее о том, как выбрать депозит, и 5 лучших предложений от украинских банков 2025, ищите в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems