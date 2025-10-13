Деньги vs инфляция: зачем открывать депозит Сегодня 08:04 — Кредит&Депозит

Хранить деньги «под подушкой» — опасно и невыгодно. Лучше заставить их работать на себя. К примеру, положить на депозит в банке. Вы получаете проценты, банк гарантирует возврат вклада, а деньги будут постепенно копиться.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Депозит — это способ хранить и приумножать средства. Вы доверяете банку определенную сумму денег на определенный срок, а банк обязуется вернуть ее и еще и оплатить проценты. Иными словами, ваши деньги работают: банк их использует в своей деятельности, а вы получаете вознаграждение в виде начисленных процентов.

Главное преимущество заключается в надежности и прогнозируемости. Вы заранее знаете, сколько заработаете и можете планировать расходы. Депозит не дает таких высоких доходов, как инвестиции в акции или . Вы заранее знаете, сколько заработаете и можете планировать расходы. Депозит не дает таких высоких доходов, как инвестиции в акции или криптовалюты , однако гарантирует стабильный доход и минимизирует риски.

Кроме того, в Украине вклады защищены государством через Фонд гарантирования вкладов физических лиц: даже если с банком произойдет что-то непредвиденное, вкладчик получит свои деньги в пределах гарантированной суммы.

Если вы откладываете деньги на конкретную цель — например, ремонт в квартире, отпуск или покупку техники, удобнее всего положить их на депозит на полгода или год.

Если вы формируете «финансовую подушку», депозит станет надежным сейфом: деньги остаются вашими, но доступ к ним ограничен настолько, чтобы не потратить их импульсивно.

Для пенсионеров или людей с фиксированным доходом депозит часто становится дополнительным источником стабильной прибыли, которую можно рассчитать до копейки.

Фактически депозит — это первый шаг в мир инвестиций. Он учит считать проценты, планировать деньги и мыслить категориями долгосрочной выгоды. Скажем, положив 100 тыс. гривен под 15% годовых, вы получите дополнительно 15 тыс. гривен прибыли за год (до налогообложения).

Справка Finance.ua:

если говорить о ставках, то по словам банкира, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых;

в течение трех месяцев наблюдается постепенное снижение инфляции, поэтому доходность для клиентов по вкладам при нынешней учетной ставке автоматически возрастет.

