Инфляция в Украине замедляется: как изменились цены Сегодня 13:17 — Казна и Политика

Инфляция в Украине замедляется: как изменились цены

В сентябре инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом исчислении по сравнению с 13,2% в августе. Впервые за три месяца наблюдается небольшой рост потребительских цен (0,3% м/м), в то время как в июле и августе они снижались (0,2% м/м).

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

По данным Госстата, базовая инфляция выросла в сентябре до 1,3% по сравнению с 0,5% в августе и 0,3% в июле.

Однако в годовом исчислении она замедлилась до 11,0% по сравнению с 11,4% в августе, 11,7% - по итогам июля, 12,1% - по итогам июня и 12,3% - по итогам мая.

Как изменились потребительские цены

По словам аналитиков, в течение прошлого месяца больше всего упали цены на фрукты (-11,8%), овощи (-10,6%), а также яйца (-2,9%) и сахар (-1,5%).

В среднем продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%.

В то же время часть товаров подорожала за начало учебного года: образование +12,4%, одежда +9,1%, обувь +7,3%.

Также выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия (1,2%).

Как отмечалось ранее, в сентябре украинский бизнес возобновил положительные ожидания по поводу собственной экономической деятельности.

Улучшению настроений способствовали устойчивый потребительский спрос, стабильная ситуация в энергетике, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.