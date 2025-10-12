0 800 307 555
Инфляция в Украине замедляется: как изменились цены

Казна и Политика
В сентябре инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом исчислении по сравнению с 13,2% в августе. Впервые за три месяца наблюдается небольшой рост потребительских цен (0,3% м/м), в то время как в июле и августе они снижались (0,2% м/м).
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.
По данным Госстата, базовая инфляция выросла в сентябре до 1,3% по сравнению с 0,5% в августе и 0,3% в июле.
Однако в годовом исчислении она замедлилась до 11,0% по сравнению с 11,4% в августе, 11,7% - по итогам июля, 12,1% - по итогам июня и 12,3% - по итогам мая.

Как изменились потребительские цены

По словам аналитиков, в течение прошлого месяца больше всего упали цены на фрукты (-11,8%), овощи (-10,6%), а также яйца (-2,9%) и сахар (-1,5%).
В среднем продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%.
В то же время часть товаров подорожала за начало учебного года: образование +12,4%, одежда +9,1%, обувь +7,3%.
Также выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия (1,2%).
Как отмечалось ранее, в сентябре украинский бизнес возобновил положительные ожидания по поводу собственной экономической деятельности.
Улучшению настроений способствовали устойчивый потребительский спрос, стабильная ситуация в энергетике, бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительство дорог, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке.
По материалам:
Finance.ua
