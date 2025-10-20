Через фонд Всемирного банка Украина за три года привлекла $2,4 млрд грантов Сегодня 09:38 — Казна и Политика

Через фонд Всемирного банка Украина за три года привлекла $2,4 млрд грантов

За три года сотрудничества Украина привлекла 2,4 млрд долларов США грантовой поддержки через Целевой фонд поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, на октябрь 2025 года Всемирный банк через фонд URTF привлек для поддержки Украины финансовые ресурсы доноров на общую сумму 2,4 млрд дол. США, из которых Украина уже получила 1,4 млрд дол. США в грантовой форме. Средства поступают через 12 проектов Всемирного банка: Peace, Repower, Relinc, Hope, Heal, Arise, Rise, Thrive, Learn, Surge, Drive, Prepare PPF.

Только в 2025 году мобилизовано дополнительное грантовое финансирование на 182 млн долларов США в пределах трех действующих проектов (Repower, Heal, Arise), а также на 54,3 млн долларов США по новым проектам (Drive, Prepare PPF).

По словам заместителя министра финансов Ольги Зыковой, помощь фонда URTF остается критически важным инструментом для Украины, поскольку позволяет восстанавливать разрушенную инфраструктуру, поддерживать уязвимые слои населения и внедрять реформы в соответствии со стандартами ЕС.

«При поддержке URTF, Всемирного банка и наших партнеров по развитию Правительство Украины имеет возможность выполнять основные государственные функции, осуществлять ряд проектов по восстановлению, поддерживать уязвимые слои населения и внедрять реформы, которые согласовывают наши подходы со стандартами ЕС, что чрезвычайно важно для наших усилий по присоединению к блоку. Мы высоко ценим поддержку всех доноров и с нетерпением ждем дальнейшего углубления нашего сотрудничества с Группой Всемирного банка», — говорит Зыкова.

Грантовое финансирование также направлено на обеспечение медицинских услуг, восстановление поврежденных домов, электроснабжение и поддержку фермерских хозяйств.

Кроме того, фонд URTF оказал поддержку реформированию системы управления государственными инвестициями посредством технической помощи на начальных стадиях. В частности, фонд поддержал внедрение реформ в образовании, финансах, транспорте, здравоохранении, поддержке малого и среднего бизнеса и фискальном управлении с использованием механизма финансирования по результатам (PforR).

Всего поддерживаемые URTF проекты охватили миллионы украинцев: около 111 тыс. домохозяйств получили компенсации на ремонт жилья, 3,5 млн возобновили электроснабжение, 13 млн украинцев получают социальную поддержку.

