Украина оценивает потребность в финансировании новой программы с МВФ в $150−170 млрд

Казна и Политика
29
Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в $150−170 млрд. Переговоры по этой программе начались в сентябре.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству, передает «Интерфакс-Украина».
«В целом потребность средств для финансирования 4-летней программы может составить от 150 до 170 миллиардов долларов США на 4-летний период», — заявил он.
По его словам, на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании оценивается в $18,1 млрд по расчетному среднегодовому курсу 45,7 грн/$1.
По проекту государственного бюджета на 2026 год общая потребность во внешнем финансировании составляет 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд по бюджетному курсу). Сюда входят дефицит бюджета и необходимость выплаты внешних долговых обязательств.
Нынешняя 4-летняя программа расширенного финансирования EFF с МВФ объемом $15,6 млрд, утвержденная в марте 2023 года, сначала предусматривала совокупный объем внешнего финансирования Украины при участии международных партнеров $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд — в негативном, которые затем были увеличены в соответствии до $153 млрд и $165 млрд.
Напомним, Украина передала миссии Международного валютного фонда письмо с запросом о новой программе сотрудничества.
Ранее издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Украина планирует представить Международному валютному фонду предложения по заключению новой программы финансовой поддержки.
Необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украине, что потребует увеличения расходов.
Если война будет затягиваться, необходимость финансирования увеличится. На следующий год необходимость внешней помощи оценивается в 35 млрд долларов, но пока подтверждено лишь 22 млрд из этой суммы.
Ключевая причина для запуска новой программы МВФ — это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности, отметили в комментарии изданию аналитики группы ICU.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
