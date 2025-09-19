Украина оценивает потребность в финансировании новой программы с МВФ в $150−170 млрд Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Украина оценивает потребность в финансировании новой программы с МВФ в $150−170 млрд

Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в $150−170 млрд. Переговоры по этой программе начались в сентябре.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству, передает «Интерфакс-Украина».

«В целом потребность средств для финансирования 4-летней программы может составить от 150 до 170 миллиардов долларов США на 4-летний период», — заявил он.

По его словам, на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании оценивается в $18,1 млрд по расчетному среднегодовому курсу 45,7 грн/$1.

По проекту государственного бюджета на 2026 год общая потребность во внешнем финансировании составляет 2 трлн 79,1 млрд грн ($45,5 млрд по бюджетному курсу). Сюда входят дефицит бюджета и необходимость выплаты внешних долговых обязательств.

Нынешняя 4-летняя программа расширенного финансирования EFF с МВФ объемом $15,6 млрд, утвержденная в марте 2023 года, сначала предусматривала совокупный объем внешнего финансирования Украины при участии международных партнеров $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд — в негативном, которые затем были увеличены в соответствии до $153 млрд и $165 млрд.

Напомним, Украина передала миссии Международного валютного фонда письмо с запросом о новой программе сотрудничества.

Ранее издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало , что Украина планирует представить Международному валютному фонду предложения по заключению новой программы финансовой поддержки.

Необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украине, что потребует увеличения расходов.

Если война будет затягиваться, необходимость финансирования увеличится. На следующий год необходимость внешней помощи оценивается в 35 млрд долларов, но пока подтверждено лишь 22 млрд из этой суммы.

Ключевая причина для запуска новой программы МВФ — это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности, отметили в комментарии изданию аналитики группы ICU.

