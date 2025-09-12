МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины до 2027 года в размере до 20 миллиардов долларов — Bloomberg Сегодня 09:25 — Казна и Политика

МВФ прогнозирует дефицит финансирования Украины до 2027 года в размере до 20 миллиардов долларов — Bloomberg

Международный валютный фонд считает, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценки правительства в Киеве на 20 миллиардов долларов, именно тогда, когда должны начаться переговоры по новому пакету помощи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это расхождение выяснилось во время встреч сотрудников МВФ в Киеве на прошлой неделе, посвященных вопросу внешнего финансирования на 2026−2027 годы, сообщил осведомленный источник. Согласование этих разных оценок критически важно перед тем, как МВФ (базирующийся в Вашингтоне) будет рассматривать запрос Украины на новую программу кредитования, поскольку действующее финансирование вскоре исчерпается.

«Если прогнозы МВФ подтвердятся, Киеву, вероятно, придется ежегодно привлекать дополнительные миллиарды долларов поддержки от западных союзников, чтобы удержать оборону против россии. Война идет уже четвертый год, конца не видно, и растет обеспокоенность, что страна может не справиться с растущими военными расходами», — отмечает издание.

МВФ является третьим по объему кредитором Украины, однако его поддержка сопровождается жесткими условиями.

Киев настаивает на своей предыдущей оценке: 37,5 млрд долларов необходимого финансирования на два года. В то же время, по данным одного из чиновников, знакомого с переговорами, МВФ оценивает потребности в дополнительных 10−20 миллиардах долларов. Этот человек пожелал остаться анонимным, поскольку переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Ожидается, что на следующей неделе обе стороны согласуют окончательную цифру. После этого правительство Украины вместе с МВФ обратятся к союзникам с просьбой о дополнительном финансировании.

Кабинет министров и Министерство финансов Украины отказались от комментариев к официальному заявлению МВФ. Представитель самого фонда отказался комментировать.

