Украина и МВФ будут искать оптимальные решения для дальнейшего финансирования

В ближайшие недели состоятся консультации на техническом уровне между командами Украины и Международного валютного фонда, чтобы максимально детализировать параметры новой программы.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что Миссия International Monetary Fund завершает свой рабочий визит в Киев, в течение которого команды Украины и МВФ провели ряд важных экспертных встреч.

Также, по его словам, НБУ начал подготовку к участию в Ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, в ходе которого состоится продолжится диалог с партнерами по вопросу устойчивой поддержки Украины.

«Я благодарен Гэвину Грею, командам МВФ и Правительства Украины за конструктивную работу… За плечами у нас трехлетний опыт совместной работы, демонстрирующий высокую результативность нашего сотрудничества», — написал Пышный.

Он подчеркнул, что программа МВФ была и остается определяющей площадкой для консолидации партнерской поддержки.

«Мы и далее рассчитываем на исключительное лидерство МВФ и наше успешное партнерство для сохранения макрофинансовой стабильности на пути Украины к миру», — отметил глава НБУ.

«Украина успешно прошла рекордные восемь просмотров по программе. Благодарен МВФ за неизменную экспертную и финансовую поддержку. В то же время активные боевые действия продолжаются, планирование государственного бюджета Украины на следующий год происходит в условиях высокой неопределенности. В течение недели вместе с экспертами МВФ обсуждали потребность в подготовке новой программы финансового сотрудничества, которая будет лучше отвечать текущим и среднесрочным приоритетам Украины. Ожидаем продолжения тесного диалога в ближайшие недели, чтобы согласовать дальнейшие шаги», — добавил министр финансов Сергей Марченко по итогам встреч.

По его словам, эксперты МВФ в очередной раз отметили эффективную работу правительства Украины по реализации программы EFF и поддержке финансовой стабильности страны.

