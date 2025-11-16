Спрос на электрокары вырос на 145%: самые популярные модели октября Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Фото: Volkswagen ID. Unyx

В прошлом месяце украинцы приобрели около 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные электромобили октября

По данным аналитиков, основную долю покупок составляли легковые авто — 10 221 ед., из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 — подержанными (+147%).

Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в октябре 2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).

Следует отметить, что в пятерку самых популярных новых электрокаров попали 3 модели автопроизводителя BYD.

ТОП-5 новых электромобилей октября:

Volkswagen ID. Unyx — 441 ед;

BYD Song Plus EV — 387 ед.;

BYD Leopard 3 — 261 ед.;

Zeekr 7X — 169 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 149 ед.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y — 942 ед.;

Tesla Model 3 — 862 ед.;

Nissan Leaf — 697 ед.;

Kia Niro EV — 490 ед.;

Renault Zoe — 351 ед

Ранее Finance.ua писал , что за октябрь украинцы приобрели более 26,1 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это на 60% больше, чем в прошлом году, а по сравнению с сентябрем спрос вырос на 12%.

Средний возраст импортируемых подержанных машин в октябре составил 8,2 года.

