Спрос на электрокары вырос на 145%: самые популярные модели октября
В прошлом месяце украинцы приобрели около 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные электромобили октября
По данным аналитиков, основную долю покупок составляли легковые авто — 10 221 ед., из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 — подержанными (+147%).
Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в октябре 2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).
Следует отметить, что в пятерку самых популярных новых электрокаров попали 3 модели автопроизводителя BYD.
ТОП-5 новых электромобилей октября:
- Volkswagen ID. Unyx — 441 ед;
- BYD Song Plus EV — 387 ед.;
- BYD Leopard 3 — 261 ед.;
- Zeekr 7X — 169 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 149 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y — 942 ед.;
- Tesla Model 3 — 862 ед.;
- Nissan Leaf — 697 ед.;
- Kia Niro EV — 490 ед.;
- Renault Zoe — 351 ед
Ранее Finance.ua писал, что за октябрь украинцы приобрели более 26,1 тыс. подержанных легковушек из-за рубежа. Это на 60% больше, чем в прошлом году, а по сравнению с сентябрем спрос вырос на 12%.
Средний возраст импортируемых подержанных машин в октябре составил 8,2 года.
