ИИ не оправдал ожиданий: почему компании возвращают уволенных работников

Технологии&Авто
Люди по всему миру продолжают терять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). В то же время на рынке труда наметилась любопытная тенденция: некоторые работодатели нанимают уволенных работников повторно в рамках «бумеранга увольнений».
Об этом пишет Axios.

ИИ вместо людей

В статье отмечается, что платформа Visier провела анализ, в ходе которого:
  • изучила данные о 2,4 миллиона сотрудников 142 компаний по всему миру;
  • выяснила, что более 5% уволенных сотрудников в итоге возвращались к бывшим работодателям.
Это означает, что ИИ не может быть серьезной причиной для увольнения большого количества работников.
По словам директора Visier Андреа Дерлера, идея о том, что искусственный интеллект получает все рабочие места, все еще не доказана.
Так, темпы повторного найма растут даже на фоне внедрения агентов на базе искусственного интеллекта и цифровых работников.

ИИ пока не сможет полностью заменить человека

Повторный наем, как говорится в статье, свидетельствует о более серьезной проблеме планирования для руководителей.
Исследователи говорят, что многим руководителям на высоких должностях не хватает времени на изучение возможностей ИИ и сколько это будет стоить по сравнению с тем, сколько задач может выполнить человек.
По данным программной платформы Orgvue, на каждый доллар, сэкономленный компанией благодаря увольнениям, приходится 1,27 доллара на ИИ, если учитывать расходы, которые часто не принимаются во внимание, такие как страхование по безработице, выходные пособия и многое другое.
Между тем сообщения о том, что компании сокращают персонал, беспокоит работников, но радуют инвесторов.
Соответственно, эти данные указывают на то, что предложение вернуться в офис может стать более достоверным, поскольку компании испытывают трудности с внедрением ИИ.
По материалам:
Novyny.live
