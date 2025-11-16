Рейтинг лучших стран для цифровых кочевников в 2025 году (инфографика) Сегодня 18:12 — Мир

Рейтинг лучших стран для цифровых кочевников в 2025 году (инфографика)

После пандемии COVID-19 миллионы работников отказались от традиционной офисной работы в пользу полностью дистанционного формата, что дает больше свободы и гибкость. Правительства разных стран быстро отреагировали, введя специальные визы и программы для привлечения «мобильных, платежеспособных и независимых» специалистов.

Об этом сообщает Euronews.

ТОП-10 стран для цифровых кочевников

Аналитики Global Citizen Solutions проанализировали 64 страны по критериям, таким как продолжительность виз, требования к доходу и возможности получить постоянное жительство или гражданство.

Из ТОП-10 стран сразу семь находятся в Европе, где активно развивают инфраструктуру и технологические экосистемы.

Лучшей страной для экспатов признали Испанию.

Страна лидирует благодаря цифровой визе для кочевников, которая позволяет дистанционно работать на компании за пределами страны, а также на испанские компании, если объем такой работы не превышает 20% общей деятельности.

Среди основных преимуществ страны:

высокая скорость широкополосного интернета;

качественная инфраструктура и высокий индекс качества жизни;

правовая база для долгосрочной интеграции и прямой путь к гражданству;

умеренная стоимость жизни во второстепенных городах без потери стандартов безопасности и медицины.

Чтобы получить визу цифрового кочевника в Испании, необходимо иметь высшее образование или, по меньшей мере, три года профессионального опыта, финансовую способность на уровне 200% минимальной зарплаты Испании, медицинское страхование и отсутствие судимостей.

Чем привлекательны страны ЕС для цифровых кочевников

Второе место занимают Нидерланды благодаря разрешению для самозанятых, который предоставляет постоянное жительство.

Несмотря на относительно высокие налоги, страна отличается первоклассным здравоохранением, безопасностью, культурной средой и комфортной городской жизнью.

Чехия, занявшая пятую позицию, предоставляет прямой путь к гражданству и отличается высоким уровнем жизни по умеренным ценам.

Португалия предлагает визу D8 для «удаленных работников», Франция — высокий уровень жизни и транспортной инфраструктуры, хотя без пути к гражданству.

Германия выделяется трехлетней визой для фрилансеров с возможностью получить постоянное жительство пять лет спустя.

Мальта предлагает стабильную социальную систему, надежный интернет и медицинское обслуживание, а английский язык — официальный, что делает страну привлекательной для иностранцев.

