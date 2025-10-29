0 800 307 555
ру
ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)

Личные финансы
60
Эксперты издания назвали шесть самых теплых мест в Испании, куда можно отправиться на зимний отдых.
Об этом пишет The Independent .
Для тех, кто хочет отдохнуть зимой, но все же ощутить теплые лучи солнца, специалисты назвали несколько мест в Испании, где холода не так ощущаются, как в других местах страны. Для этого предлагаем вам приобрести туристическое страхование на нашем сайте. Смотрите ссылку ниже.

Тенерифе

С декабря по февраль солнце здесь сияет шесть часов в день, а средняя температура в эти месяцы составляет около 18 °C ​​(с максимумом около 22°C). При этом остров круглый год привлекает туристов своими природными достопримечательностями.
На Тенерифе расположена самая высокая вершина Испании — действующий вулкан Тейде, возвышающийся над одноименным национальным парком. Подняться на вершину можно по канатной дороге, но есть и множество пешеходных маршрутов среди красных скал и пересеченной местности.

Валенсия

ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
С декабря по февраль местные жители нередко отдыхают на пляже, хоть и избегая купания.
При этом многие из лучших достопримечательностей Валенсии больше подходят для комфортных зимних температур — будь то велопрогулка по парку Турия протяженностью около восьми километров, или изучение Города искусств и наук, одного из современных чудес Испании.

Севилья

ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
Андалусская столица славится круглогодичной высокой температурой, но если летние 36 °C могут отпугнуть туристов, то зимние 16−18°C выглядят куда более привлекательными. При этом отдых в Севилье предлагает поразительный выбор культурных и исторических достопримечательностей: от вечерних шоу фламенко до круизов по реке Гвадалквивир.

Нерха

ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
Эта небольшая альтернатива Малаге расположена на скалистом участке, возвышающемся над морем. На ее узких мощеных улочках гостей ждут множество крафтовых магазинов, ресторанов и площадей, а прямо над пляжем расположен Балкон Европы — впечатляющая смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на море.

Лансароте

ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
Еще один из испанских Канарских островов привлекает туристов благодаря своим природным достопримечательностям и очаровательной столице Арресифе, с ее пляжами, колониальной архитектурой и оживленной ночной жизнью. Тем временем в Национальном парке Тиманфайя море красных скал и вулканического грунта кажется почти неземным, и исследовать его можно только с помощью пеших прогулок или автобусных экскурсий.

Малага

ТОП-6 самых теплых мест в Испании зимой (фото)
Средняя температура здесь достигает 18 °C, и хотя море может быть слишком холодным для большинства отдыхающих, порт и длинный городской пляж все равно прекрасные места для прогулок, езды на велосипеде или спокойного обеда.
Тем временем исторический центр города приглашает гостей провести день, блуждая по его широким бульварам, узким переулкам и кафе с чурросом, а исторический ботанический сад Ла-Консепсьон и замок Хибральфаро предлагают одни из лучших пейзажей.
Недавно мы писали о 3 испанских курортных городах, названных в обличительном опросе из-за жалоб туристов. Несмотря на свою большую популярность, три культовых испанских туристических места считаются «переоцененными» туристами.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
