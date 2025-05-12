Испания ввела новые правила снятия наличных денег — Finance.ua

Испания ввела новые правила снятия наличных денег Сегодня 16:15 — Финтех и Карты

Испания ввела новые правила снятия наличных денег

Испанские власти ввели новые ограничения на снятие наличных с банковских счетов: теперь клиенты обязаны заранее сообщать о намерении снять свыше €3 000, иначе им грозят штрафы от €600 до €150 000.

Об этом пишет The Deep Dive.

Требования к операциям:

для снятия от €3000 до €100000 нужно уведомить банк не менее чем за 24 часа;

для снятия свыше €100 000 — за 72 часа до операции.

Клиент должен заполнить форму на цифровой платформе налогового агентства с использованием официальной идентификации. При несоблюдении процедуры банк имеет право заблокировать выдачу наличных.

Риски для нарушителей

Нарушение правил влечет за собой штраф в размере от 1% до 10% от суммы снятия в зависимости от серьезности нарушения. В худших случаях санкции могут достигать €150 000.

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Эти меры являются частью комплексной стратегии правительства Испании по противодействию налоговым правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма. Все транзакции с наличными деньгами теперь регистрируются банками и передаются в казначейство.

Общественная реакция

Введение новых правил вызвало смешанные оценки в обществе. Часть населения считает это чрезмерным контролем со стороны государства, другие же — необходимым шагом для повышения прозрачности финансовой системы.

Напомним, как сообщила Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании, с апреля 2025 года официально отменена программа «золотых виз». Программа позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму от 500 000 евро.

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Правительство Испании планирует внедрить план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику. Пакет будет включать 7,4 млрд евро нового финансирования, а остальная сумма будет получена благодаря имеющимся инструментам, таким как льготные кредиты.

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