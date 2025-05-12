Испания ввела новые правила снятия наличных денег — Finance.ua

Испания ввела новые правила снятия наличных денег
Испанские власти ввели новые ограничения на снятие наличных с банковских счетов: теперь клиенты обязаны заранее сообщать о намерении снять свыше €3 000, иначе им грозят штрафы от €600 до €150 000.
Об этом пишет The Deep Dive.
Требования к операциям:
- для снятия от €3000 до €100000 нужно уведомить банк не менее чем за 24 часа;
- для снятия свыше €100 000 — за 72 часа до операции.
Клиент должен заполнить форму на цифровой платформе налогового агентства с использованием официальной идентификации. При несоблюдении процедуры банк имеет право заблокировать выдачу наличных.
Риски для нарушителей
Нарушение правил влечет за собой штраф в размере от 1% до 10% от суммы снятия в зависимости от серьезности нарушения. В худших случаях санкции могут достигать €150 000.
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Эти меры являются частью комплексной стратегии правительства Испании по противодействию налоговым правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма. Все транзакции с наличными деньгами теперь регистрируются банками и передаются в казначейство.
Общественная реакция
Введение новых правил вызвало смешанные оценки в обществе. Часть населения считает это чрезмерным контролем со стороны государства, другие же — необходимым шагом для повышения прозрачности финансовой системы.
Напомним, как сообщила Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании, с апреля 2025 года официально отменена программа «золотых виз». Программа позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму от 500 000 евро.
Правительство Испании планирует внедрить план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику. Пакет будет включать 7,4 млрд евро нового финансирования, а остальная сумма будет получена благодаря имеющимся инструментам, таким как льготные кредиты.
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