Свириденко рассказала, зачем нужна программа «Сделано в Украине» — Finance.ua

Свириденко рассказала, зачем нужна программа «Сделано в Украине» Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Свириденко рассказала, зачем нужна программа «Сделано в Украине»

Программа «Сделано в Украине» внесла 0,6% в рост ВВП страны, который в 2024 году составил 2,9%.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время конференции по введению дополнительных санкций против россии, передает Укринформ.

По ее словам, глобальная цель программы состоит в изменении структуры экономики и увеличении доли перерабатывающей промышленности в структуре ВВП. В настоящее время в Украине этот показатель составляет 10,3%, что в два раза меньше, чем у ближайших соседей.

«Сырьевая экономика — это тождество бедности. Поэтому наша стратегическая задача — нарастить структуру перерабатывающей промышленности в ВВП сначала вдвое. И, собственно, для этого мы объединили десятки программ под такой общий зонтик, понятный каждому, кто сегодня находится в государстве. Зонтик, цель которого — поддерживать каждого предпринимателя, который занимается производством или экспортом», — отметила Свириденко.

Программа направлена ​​на достижение трех основных целей: развитие несырьевого экспорта, привлечение инвестиций в реальный сектор и развитие украинского производства через доступ к кредитам и грантам.

Свириденко отметила, что за два года на поддержку и обеспечение программ в рамках «Сделано в Украине» планируется направить не менее 180 млрд грн.

Она подчеркнула, что Министерство экономики проводит ежеквартальную оценку эффективности программ по определению их мультипликативного эффекта.

Среди ключевых достижений программы — компенсация до 25% при покупке украинской сертифицированной техники, благодаря чему было приобретено 13 800 единиц техники украинского производства. Также действуют программы «Школьный автобус» с бюджетом 1,6 млрд грн на 460 автобусов и ипотечная программа «єОселя», в рамках которой выдано 17 600 ипотек во время полномасштабной войны.

Кроме того, к программе «Национальный кешбэк» присоединились 5,5 млн украинцев, ежемесячно получающих 10% от покупки украинских товаров. В программе принимают участие 1800 производителей из 390 тыс. промаркированных товаров.

Укрінформ По материалам:

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