В бюджете Германии «пропал» почти миллиард евро помощи Украине — Bild Сегодня 06:28 — Казна и Политика

В бюджете Германии «пропал» почти миллиард евро помощи Украине — Bild

Министерство обороны Германии заявило, что объем военной помощи Украине в 2025 году останется на уровне 9 миллиардов евро, несмотря на то, что в правительственном проекте бюджета на эту статью предусмотрено всего 8,3 миллиарда.

Об этом сообщает издание Bild.

В июне министр обороны Борис Писториус обещал, что помощь Украине составит 9,2 миллиарда евро. Однако обнародованный 24 июня проект бюджета показал другую цифру — почти на 900 миллионов меньше.

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В Минобороны Германии объясняют расхождение тем, что часть средств будет покрыта на средства софинансирования и возвратов из Европейского фонда мира. Однако в самом документе эти средства пока не учтены.

«На выходе все равно получится примерно 9 миллиардов», — заявили в оборонном ведомстве.

Впрочем, в Бундестаге подобные аргументы вызывают сомнения, пишет газета. Депутат от партии «Союз 90/Зеленые» Себастиан Шефер отметил, что из документа неясно, откуда министерство планирует взять обещанные средства.

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«Украине нужны не обещания, а реальная поддержка», — подчеркнул он.

Ранее во время визита в Киев 12 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил, что общая военная помощь Германии Украине в 2025 году составит около 9,2 млрд евро.

18 марта Бундестаг одобрил предложение Фридриха Мерца влить до 1 триллиона евро в армию и инфраструктуру страны. Это разблокировало 3 млрд евро помощи для Украины в рамках военной помощи.

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