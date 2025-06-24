Германия планирует увеличить расходы на оборону — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия планирует увеличить расходы на оборону

Мир
18
Правительство Германии планирует увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщает Businessinsider.
Германия понемногу приобщается к мировой гонке вооружений. Как сообщает Bloomberg, власти страны подготовили план, который позволит повысить расходы на оборону до 3,5% в течение следующих пяти лет.
Вышеуказанное число не случайно. Уровень 3,5% ВВП, согласно объявлениям, должен стать новой целью стран НАТО. Об этом, в частности, упоминал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который сообщил, что на саммите в Гааге он представит предложение о выделении 5% ВВП на оборону, включая 3,5% на базовые оборонные расходы и 1,5% на инфраструктурные и промышленные инвестиции, связанные с безопасностью.
Правящая коалиция консерваторов и социал-демократов канцлера Фридриха Мерца обязалась компенсировать десятилетия недостаточного инвестирования в вооруженные силы Германии, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны путинской россии.
Это отражается в запланированных расходах. В этом году инвестиции в базовую оборону составят 95 миллиардов евро. Это включает 62 миллиарда евро из бюджета, 24 миллиарда евро из специального фонда, финансируемого за счет долга, созданного предыдущим правительством, и около 9 миллиардов евро на поддержку Украины.
Как напоминает Bloomberg, канцлер Германии неоднократно отмечал решимость правительства укрепить вооруженные силы. Он ссылается на речь в Берлине в понедельник, в котором обратил внимание на сильные стороны своей страны, а также на вопросы, которые могут помешать запланированному расширению в будущем.
«Деньги — не главная проблема, которая у нас будет для Бундесвера в ближайшие годы», — сказал Мерц на отраслевом форуме.
«Главная проблема — это квалифицированный персонал», — сказал он, добавив, что правительство «в конце концов может быть вынуждено снова ввести определенную форму воинской обязанности».
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems