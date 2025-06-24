Германия планирует увеличить расходы на оборону — Finance.ua

Германия планирует увеличить расходы на оборону Сегодня 18:45 — Мир

Правительство Германии планирует увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает Businessinsider.

Германия понемногу приобщается к мировой гонке вооружений. Как сообщает Bloomberg, власти страны подготовили план, который позволит повысить расходы на оборону до 3,5% в течение следующих пяти лет.

Вышеуказанное число не случайно. Уровень 3,5% ВВП, согласно объявлениям, должен стать новой целью стран НАТО. Об этом, в частности, упоминал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который сообщил, что на саммите в Гааге он представит предложение о выделении 5% ВВП на оборону, включая 3,5% на базовые оборонные расходы и 1,5% на инфраструктурные и промышленные инвестиции, связанные с безопасностью.

Правящая коалиция консерваторов и социал-демократов канцлера Фридриха Мерца обязалась компенсировать десятилетия недостаточного инвестирования в вооруженные силы Германии, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны путинской россии.

Это отражается в запланированных расходах. В этом году инвестиции в базовую оборону составят 95 миллиардов евро. Это включает 62 миллиарда евро из бюджета, 24 миллиарда евро из специального фонда, финансируемого за счет долга, созданного предыдущим правительством, и около 9 миллиардов евро на поддержку Украины.

Как напоминает Bloomberg, канцлер Германии неоднократно отмечал решимость правительства укрепить вооруженные силы. Он ссылается на речь в Берлине в понедельник, в котором обратил внимание на сильные стороны своей страны, а также на вопросы, которые могут помешать запланированному расширению в будущем.

«Деньги — не главная проблема, которая у нас будет для Бундесвера в ближайшие годы», — сказал Мерц на отраслевом форуме.

«Главная проблема — это квалифицированный персонал», — сказал он, добавив, что правительство «в конце концов может быть вынуждено снова ввести определенную форму воинской обязанности».

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