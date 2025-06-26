Правительство Германии одобрило проект бюджета с рекордным долгом — Finance.ua

Правительство Германии одобрило проект бюджета с рекордным долгом 26.06.2025, 00:40 — Мир

Правительство Германии одобрило проект бюджета с рекордным долгом

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом утвердило первые поправки к бюджетному планированию, предусматривающие беспрецедентное расширение оборонного бюджета и рекордную новую задолженность.

Как сообщает DW, 24 июня, правительство одобрило предложения министра финансов Ларса Клингбайля по бюджету на 2025 год, о ключевых показателях бюджета на 2026 год и о дальнейшем финансовом планировании до 2029 года.

Принятые решения предусматривают новую государственную задолженность в размере 81,8 миллиарда евро в текущем году, а также на 89,3 млрд — в 2026-м, 87,5 млрд — в 2027-м, 115,7 млрд — в 2028-м и 126,1 млрд — в 2026-м.

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В целом, за эти пять лет запланированная сумма государственной задолженности составит около 847 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на увеличение бюджета армии и устранение дефицита в финансировании бюджета. В то же время, это будет означать также существенный рост расходов на обслуживание госдолга.

Резкий рост ожидаемого показателя новой задолженности, начиная с 2028 года, связан с тем, что с этого времени оборонные расходы снова будут финансироваться из основного бюджета, а не из специального фонда Бундесвера, созданного в рамках мер по повышению обороноспособности Германии на фоне войны россии против Украины.

По плану совокупные бюджетные расходы в 2025 году вырастут на 6,1% — до 503 млрд евро. В 2026 году они должны составить 519,5 млрд евро, в 2027-м — 512,7 млрд, в 2028-м — 550,4 млрд, в 2029-м — 573,8 млрд.

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Согласно плану правительства, оборонные расходы правительства будут поэтапно расти в ближайшие годы с 62,4 млрд евро в 2025 году до 152,8 млрд евро в 2029-м. Увеличение этих показателей стало возможным после отмены так называемого долгового тормоза — ограничения на увеличение госзадолженности — и соответствующей поправки в Основной закон ФРГ новой руководящей коалицией.

Напомним, 18 марта Бундестаг одобрил предложение Фридриха Мерца влить до 1 триллиона евро в армию и инфраструктуру страны. Это разблокировало 3 млрд евро помощи для Украины в рамках военной помощи.

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