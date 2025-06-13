Германия предоставит Украине 9 млрд евро — Finance.ua
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Германия предоставит Украине 9 млрд евро

Казна и Политика
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Германия предоставит Украине 9 млрд евро
Германия предоставит Украине 9 млрд евро
Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия и предоставит 9 млрд евро для поддержки Украины.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции.
«Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия… Мы должны предоставить финансы для того, чтобы ВСУ могли закупить материалы, и таким образом механизмы производства были разгружены. Мы подписали определенные договоренности, которые будут это гарантировать», — заявил Писториус.
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По его словам, Германия планировала в этом году выделить 4 млрд евро Украине.
«В последние месяцы мы подняли до 7 млрд евро. (Хотим. — Ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Следовательно, мы предоставим 9 млрд евро для поддержки Украины», — сказал Писториус.
Напомним, 2025 год станет рекордным по объемам помощи по безопасности. Партнеры Украины еще раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии. Во время Рамштайн-28 Германия утвердила новую военную помощь — на 5 млрд евро. В этот пакет входит:
  • финансирование производства дальнобойного вооружения на территории Украины;
  • поставка систем противовоздушной обороны, вооружения и боеприпасов.
По материалам:
УНН
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