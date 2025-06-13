Германия предоставит Украине 9 млрд евро — Finance.ua

Германия предоставит Украине 9 млрд евро Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Германия предоставит Украине 9 млрд евро

Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия и предоставит 9 млрд евро для поддержки Украины.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции.

«Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия… Мы должны предоставить финансы для того, чтобы ВСУ могли закупить материалы, и таким образом механизмы производства были разгружены. Мы подписали определенные договоренности, которые будут это гарантировать», — заявил Писториус.

По его словам, Германия планировала в этом году выделить 4 млрд евро Украине.

«В последние месяцы мы подняли до 7 млрд евро. (Хотим. — Ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Следовательно, мы предоставим 9 млрд евро для поддержки Украины», — сказал Писториус.

Напомним, 2025 год станет рекордным по объемам помощи по безопасности. Партнеры Украины еще раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии. Во время Рамштайн-28 Германия утвердила новую военную помощь — на 5 млрд евро. В этот пакет входит:

финансирование производства дальнобойного вооружения на территории Украины;

поставка систем противовоздушной обороны, вооружения и боеприпасов.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.