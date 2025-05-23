Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times Сегодня 17:40 — Энергетика

Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times

Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддержал запрет на возобновление работы газопроводов «Северный поток». Его предлагает ЕС в рамках подготовки пакета санкций против россии.

Так канцлер «пытался подавить любые внутренние дебаты» о возобновлении проекта «Северный поток», пишет Financial Times

В марте СМИ сообщили, что российские и американские бизнесмены хотят возобновить работу трубопроводов, соединяющих россию и Германию. В то же время Мерц начал обсуждать с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как этому можно помешать.

Добавление «Северного потока» в санкционный список ЕС «потенциально снимает с него политическую проблему», о чем отметили источники, — объясняют в FT.

Напомним, Фридрих Мерц ранее заявил , что Германия и ее союзники готовы перейти к конфискации замороженных российских активов, если это будет юридически допустимо. По его словам, также обсуждаются новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные меры по персональным санкциям.

Европейский Союз в течение 2024 года, несмотря на значительное сокращение потребления российских энергоносителей, заплатил за них 23 миллиарда евро, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Телеканал 24 По материалам:

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