Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times — Finance.ua
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Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times

Энергетика
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Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times
Мерц заявил, что Германия не разрешит эксплуатацию «Северного потока-2» — Financial Times
Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддержал запрет на возобновление работы газопроводов «Северный поток». Его предлагает ЕС в рамках подготовки пакета санкций против россии.
Так канцлер «пытался подавить любые внутренние дебаты» о возобновлении проекта «Северный поток», пишет Financial Times.
В марте СМИ сообщили, что российские и американские бизнесмены хотят возобновить работу трубопроводов, соединяющих россию и Германию. В то же время Мерц начал обсуждать с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как этому можно помешать.
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Добавление «Северного потока» в санкционный список ЕС «потенциально снимает с него политическую проблему», о чем отметили источники, — объясняют в FT.
Напомним, Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия и ее союзники готовы перейти к конфискации замороженных российских активов, если это будет юридически допустимо. По его словам, также обсуждаются новые санкции против россии в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные меры по персональным санкциям.
Европейский Союз в течение 2024 года, несмотря на значительное сокращение потребления российских энергоносителей, заплатил за них 23 миллиарда евро, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.
По материалам:
Телеканал 24
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