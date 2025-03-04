В Еврокомиссии прокомментировали идею восстановления «Северного потока-2» — Finance.ua
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В Еврокомиссии прокомментировали идею восстановления «Северного потока-2»

Энергетика
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В Еврокомиссии прокомментировали идею восстановления «Северного потока-2»
В Еврокомиссии прокомментировали идею восстановления «Северного потока-2»
Проект строительства газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream) не составляет общего интереса для государств Европейского Союза, поскольку не диверсифицирует источники энергии в ЕС.
Об этом на пресс-брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что газопровод «Северный поток-2» не диверсифицирует источники поставки газа в Евросоюз, и, если он будет построен, ЕС будет только беспокоить его соответствие требованиям международного законодательства.
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«Наша позиция очень и очень четкая: „Северный поток-2“ не является проектом общего интереса. Он не диверсифицирует источники энергии в ЕС. А также следует отметить, что газ никогда не поставлялся в Европу по этому трубопроводу», — подчеркнула Итконен.
«Что мы говорили и какова была наша позиция на протяжении многих лет — это то, что этот трубопровод, если он будет построен и будет эксплуатироваться, должен работать в соответствии с международным и европейским законодательством», — добавила она.
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Как сообщалось, немецкий друг путина со времен работы в тайной полиции Штази лоббирует в США перезапуск «Северного потока-2».
Отметим, российский газопровод «Северный поток-2», в который россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства — сначала из-за юридических проблем, а затем из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.
По материалам:
Європейська правда
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