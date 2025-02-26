За три года войны в Украине Росатом заключил более международных 70 соглашений — DiXi Group Сегодня 06:32 — Энергетика

За три года войны в Украине Росатом заключил более международных 70 соглашений — DiXi Group

Активность корпорации Росатом с начала полномасштабной войны россии против Украины демонстрирует тенденцию роста — за три года было заключено более 70 соглашений в разных странах.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

«По данным публичной отчетности Росатома, активность корпорации на международной арене демонстрирует тревожную тенденцию к росту. Даже в 2022 году на фоне варварской эскалации агрессии кремля против Украины было заключено 21 соглашение и меморандум, а в 2023 году эта цифра выросла до 29», — говорится в сообщении.

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По итогам 2024 года Росатом заключил 24 международных соглашения. За три года корпорация заметно расширила свое присутствие в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, а особый фокус в ее деятельности направлен на страны Африки.

«Такая активность свидетельствует о системной стратегии расширения влияния в регионах, где исторически сильны позиции западных компаний. Особенно показательно, что большинство этих соглашений касается не только ядерной энергетики, но и включают меморандумы о сотрудничестве в других сферах, что создает долгосрочную и комплексную зависимость этих стран от российских технологий и экспертизы», — предостерегает DiXi Group.

Эксперты отмечают, что Росатом становится все более заметным именно как инструмент агрессивной внешней политики россии. Корпорация продолжает занимать первое место в мире по количеству проектов строительства АЭС за рубежом — 33 энергоблока.

Кроме того, Росатом продолжает сохранять критически важные позиции на традиционных рынках из-за исторически сложившихся технологических зависимостей. Наиболее значимой остается зависимость атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР в странах ЕС от российского ядерного топлива. Хотя все страны, эксплуатирующие такие реакторы, уже объявили о подписании контрактов с другими поставщиками, процесс полного перехода требует времени.

российская доля в поставке обогащенного урана в США и страны Европы составляет около 30%. Особую обеспокоенность также вызывает проект французской компании Framatome по производству ядерного топлива на своем заводе в Лингене (Германия) по лицензии российской ТВЭЛ (дочерняя компания Росатома).

«Мы призываем международное сообщество к решительным действиям, направленным на остановку экспансии Кремля в области ядерной энергетики», — подчеркивают DiXi Group.

Эксперты просят запретить любое новое сотрудничество с Росатомом и входящими в его структуру компаниями, включая новые проекты, научные исследования и обмен технологиями; запретить импорт ядерного топлива и обогащенного урана из россии; обеспечить инвестиции в развитие мощностей по конверсии и обогащению урана, изготовление ядерного топлива, хранение отработавшего ядерного топлива.

Напомним, в марте 2024 года в Конгрессе США прошли слушания о введении санкций против Росатома.

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из россии, одобренного Сенатом Соединенных Штатов.

НВ По материалам:

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