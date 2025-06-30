Индия закупила у россии рекордный объем угля за последние два года — Finance.ua

Индия закупила у россии рекордный объем угля за последние два года Сегодня 05:16 — Энергетика

В прошлом месяце Индия нарастила закупки угля из российской федерации до двухлетнего максимума.

Об этом сообщает « Коммерсант ».

Поставки российского энергетического угля в азиатскую страну в мае выросли до 1,3 млн тонн, что на 52% больше по сравнению с апрелем.

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Аналитики объясняют такую ​​динамику тем, что российские угольщики готовы проводить гибкую ценовую политику. Кроме того, важную роль играет качество топлива.

По словам специалистов, в условиях благоприятной конъюнктуры Нью-Дели сократил импорт низкокалорийных индонезийских углей, отдав предпочтение российскому с более высоким уровнем теплообразования. При этом Индонезия осталась основным поставщиком угля в страну, увеличив поставки в мае на 16%.

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Перспективы дальнейшего спроса на уголь со стороны Индии будут зависеть от цен и климатических условий, но россияне довольно сдержанно оценивают перспективы. Аналитики считают, что Москва вряд ли сможет существенно нарастить долю поставок в Индию, ведь в стране растет добыча, а запасы в портах остаются на достаточно высоком уровне.

В июне стало известно, что российский «Газпром» свернул планы по созданию нового газового хаба в Турции, с помощью которого Москва хотела вернуть российский газ на рынок ЕС. По словам специалистов, идею турецкого хаба предложило политическое руководство рф, а не «Газпром» — менеджеров самой газовой компании удивило это предложение.

УНІАН По материалам:

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