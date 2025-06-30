Индия закупила у россии рекордный объем угля за последние два года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия закупила у россии рекордный объем угля за последние два года

Энергетика
5
В прошлом месяце Индия нарастила закупки угля из российской федерации до двухлетнего максимума.
Об этом сообщает «Коммерсант».
Поставки российского энергетического угля в азиатскую страну в мае выросли до 1,3 млн тонн, что на 52% больше по сравнению с апрелем.
Читайте также
Аналитики объясняют такую ​​динамику тем, что российские угольщики готовы проводить гибкую ценовую политику. Кроме того, важную роль играет качество топлива.
По словам специалистов, в условиях благоприятной конъюнктуры Нью-Дели сократил импорт низкокалорийных индонезийских углей, отдав предпочтение российскому с более высоким уровнем теплообразования. При этом Индонезия осталась основным поставщиком угля в страну, увеличив поставки в мае на 16%.
Читайте также
Перспективы дальнейшего спроса на уголь со стороны Индии будут зависеть от цен и климатических условий, но россияне довольно сдержанно оценивают перспективы. Аналитики считают, что Москва вряд ли сможет существенно нарастить долю поставок в Индию, ведь в стране растет добыча, а запасы в портах остаются на достаточно высоком уровне.
В июне стало известно, что российский «Газпром» свернул планы по созданию нового газового хаба в Турции, с помощью которого Москва хотела вернуть российский газ на рынок ЕС. По словам специалистов, идею турецкого хаба предложило политическое руководство рф, а не «Газпром» — менеджеров самой газовой компании удивило это предложение.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems