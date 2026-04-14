Сколько стоит подготовить энергосистему к зиме: реальные цифры и прогнозы специалистов Сегодня 09:50 — Энергетика

Подготовка энергетики к зиме

Зима 2026/2027 может стать очередным испытанием для украинцев: страна до сих пор не восстановила разрушенные электростанции, а новая генерация строится медленно. Какую реальную цену имеет подготовка к отопительному сезону — и хватит ли денег?

Редакция Finance.ua поговорила с профильными экспертами, чтобы понять, какая сумма нужна, откуда ее брать и успеет ли Украина подготовиться за полгода.

278 миллиардов: откуда эта цифра и что она покрывает

В начале марта СНБО утвердил планы устойчивости для всех областей и областных центров. Общий бюджет — 278 млрд гривен, или примерно 5 млрд евро. Но эксперты говорят, что даже эти деньги не дадут никаких гарантий.

Основные источники финансирования выглядят следующим образом:

30% - госбюджет и местные бюджеты;

20% - средства предприятий;

50% - международная помощь.

Планы предусматривают защиту 57 объектов критической инфраструктуры и установку более 200 МВт дополнительной генерации для заживления объектов тепло- и водоснабжения, водоотвода по всей стране.

Киев — единственный регион, чей план СНБО еще не утвердил. Столица получила время до апреля на доработку. Только город должен потратить 61,6 млрд грн, из которых 10,6 млрд — собственные средства, а остальные 51 млрд нужно еще найти.

«Минимум 5 млрд евро» — без всяких гарантий

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит: вопрос, «сколько нужно денег», задавать даже не совсем корректно. По его словам, можно потратить любую сумму и все равно иметь дефицит, если россия продолжит бить по крупным теплоэлектростанциям.

Но если говорить о программе минимум, то вот что нужно:

восстановить 4−5 ГВт тепловой и гидрогенерации;

построить 1,5 ГВт распределенной мощности — прежде всего когенерационных установок;

закачать дополнительно 2−3 млрд кубометров газа в подземные хранилища;

защитить ключевые подстанции Укрэнерго и других операторов.

«На все это нужно по меньшей мере 5 млрд евро», — говорит Омельченко. Он уточняет: даже эти деньги не спасут, если Украине не хватит систем противовоздушной обороны — прежде всего тех, что сбивают баллистические ракеты.

Каждая зима оставляет после себя новые разрушения. Поэтому список задач перед каждым новым сезоном растет.

Параллельно продолжаются поставки оборудования от союзников.

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины, рассказывает о так называемом «инженерном каннибализме», когда в Литве, Германии и других странах разбирают старые ТЭЦ, чтобы запчасти поехали в Украину.

«Где разбирается старая электростанция и поставляется как источник запчастей. Этот процесс продолжается», — объясняет он.

Когенерация готова, но так и не запускается

Власти объявили: к началу нового отопительного сезона в Украине должно заработать 1,5 ГВт нового распределенной генерации, и у специалистов есть серьезные вопросы.

Омельченко объясняет ситуацию просто: генерационное оборудование в Украине есть — завезено немало. Но оно не монтируется. Причина — финансовая. Когенерация сейчас нерентабельна, потому что цены на тепло и электроэнергию не покрывают затраты на такие проекты.

«Если не продает электрическую энергию — когенерация убыточна», — говорит эксперт. По словам Омельченко, тарифы на свет для населения могут быть вдвое ниже промышленных — зимой разница достигала втрое, но после падения цен на электроэнергию разрыв несколько сократился. Это отпугивает инвесторов.

Омельченко обращает внимание на парадоксальную ситуацию: часть когенерационных установок уже подключена к сети, но не работает. Причина та же — нерентабельность.

«Даже те когенерационные настройки, которые уже подключены к сети, не подключаются. Они просто не работают, потому что это невыгодно», — говорит эксперт.

Правительство отменило с 1 апреля повышенные ценовые ограничения для части потребителей газа и это дополнительно снизило интерес бизнеса к инвестициям в проекты.

Без повышения тарифов ничего не сдвинется

По словам Омельченко, без повышения тарифов на тепло и ценовых ограничений на электроэнергию вся распределенная генерация останется на бумаге. Сначала нужно сделать эти проекты выгодными, тогда бизнес сам пойдет в сферу.

«Популярность — это одно, а экономические расчеты — другое. Иногда их невозможно объединить», — говорит он.

По словам Закревского, правительство запустило специальные программы поддержки, и бизнес уже активно занимается распределенной генерацией. Но успеют ли до сентября вопрос открытый.

Газ есть, маршруты есть, но вопрос в ценах

Плановый показатель закачки газа в подземные хранилища на этот год 13 млрд кубометров. Омельченко считает, что этого хватит.

Однако есть осложнения. После начала боевых действий в Иране цены на газ в Европе взлетели на 70%. Это делает импорт более дорогим, но не критично.

Закревский отмечает: Украина вышла из этого отопительного сезона с запасами на 3 млрд кубов больше газа, чем в прошлом году. Закачка идет с весны.

Относительно Венгрии, блокирующей часть поставок, эксперты единодушны — это не катастрофа.

Венгрия и Словакия стреляют себе в ногу. Они фактически самостоятельно будут оплачивать эксплуатацию собственной газотранспортной системы", — говорит Закревский.

По его словам, подсчитано, что Венгрия из-за своих популистских решений потеряет около миллиарда евро.

Украина уже освоила румынский, польский и словацкий маршруты. Кроме того, сейчас активно расширяется «вертикальный коридор» — поставки газа через Болгарию и Грецию.

По словам Закревского, новый маршрут с юга более выгоден для Украины, чем предлагали Венгрия и Словакия.

«Мы уже через пять стран провели маршрут дешевле, чем нам предлагали соседние государства», — резюмирует он.

Недавно болгарская делегация приезжала в Украину, встречались с руководством Укрэнерго и Нафтогаза. По итогам переговоров стороны договорились расширять «вертикальный коридор» поставок газа с юга.

На сайте болгарского оператора Bulgartransgaz уже отображены конкретные шаги: строительство «байпасов» и «лупингов» в районе Пловдива — дополнительных обходных труб, которые увеличат пропускную способность маршрута.

«Эта стратегическая для Европы инфраструктура, реализация которой была впервые инициирована „Булгартрансгазом“, обеспечит все необходимые условия для обеспечения энергетической безопасности и независимости в регионе, в частности для Молдовы и Украины», — говорится в заявлении исполнительного директора «Булгартрансгаза» Владимира Малинова.

Строительство «Вертикального коридора» производится по графику. Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца года.

Почему назвать точную сумму невозможно

Оба специалиста соглашаются в одном: любая конкретная цифра сейчас условна.

Закревский объясняет это двумя причинами. Во-первых, цены на газ скачут и никто не знает, какими они будут осенью. Во-вторых, россия продолжает бить по инфраструктуре. Каждый раз после новых ударов нужно считать ущерб заново и снова привлекать деньги. Прошлой зимой посреди сезона срочно получили 300 млн евро, так что можно надеяться, так будет и дальше.

Омельченко добавляет к этому еще один фактор — Украина пять лет в большой войне. Промышленность разрушена, бюджет нагружен, большинство денег уходит на армию и социальные выплаты. В таких условиях рассчитывать только на собственные ресурсы не приходится.

Поэтому реалистичный прогноз следующий: подготовка к зиме будет продолжаться параллельно с самой зимой. Деньги будут привлекаться частями от доноров, из бюджета, от бизнеса. Каждый новый удар врага будет корректировать планы.

