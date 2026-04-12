Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Пока мир всколыхнула новая волна энергетической нестабильности из-за войны на Ближнем Востоке, Бразилия демонстрирует неожиданную устойчивость. Страна смогла отчасти оградить себя от резкого роста цен на топливо благодаря многолетней ставке на биоэтанол.
Об этом говорится в анализе Associated Press.
Как Бразилия смогла избежать резкого роста цен на топливо
Главная особенность Бразилии — ее уникальная топливная модель: десятки миллионов водителей могут выбирать между бензином и этанолом из сахарного тростника. Такая система формировалась еще с 1970-х годов и стала ключевым фактором энергетической безопасности страны.
«Бразилия гораздо лучше подготовлена, чем большинство стран, поскольку имеет жизнеспособную альтернативу такого рода», — заявил президент Бразильской ассоциации сахарного тростника Эвандро Гусси.
На фоне глобального скачка цен на нефть ситуация в Бразилии выглядит более стабильной. В марте цены на бензин здесь выросли примерно на 5%, тогда как в США — сразу на 30%. Аналитики связывают это с развитой индустрией биотоплива, которая снижает зависимость от импорта.
Важную роль играет и масштаб производства: ожидается, что в этом году страна произведет рекордные 30 млрд. литров этанола.
«Одно только это увеличение эквивалентно общему количеству бензина, импортируемого Бразилией за весь прошлый год», — отметил Гусси.
В то же время, не все сегменты энергетики одинаково защищены. Наиболее уязвимым остается дизель, который в значительной степени зависит от импортной нефти.
В марте его цена в Бразилии выросла более чем на 20%, что заставило власти рассматривать варианты субсидий.
АР отмечает, что опыт Бразилии все чаще рассматривается как возможная модель для других стран.
Аналитики указывают, что сочетание инвестиций в биотопливо, технологии и государственную политику позволило стране создать «энергетический буфер», который сегодня помогает избежать самых худших последствий мирового кризиса.
