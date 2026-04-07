0 800 307 555
ру
Европа готовится к дефициту горючего: детали плана

Энергетика
23
Инициативы будут основываться на чрезвычайных мерах, которые уже принимались после полномасштабного вторжения россии в Украину
В Европейском Союзе прорабатывают пакет мер по подготовке к вероятному топливному кризису и росту цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на El Pais.

Чрезвычайные меры по образцу 2022 года

По данным издания, Брюссель уже завершает подготовку. Инициативы будут основываться на чрезвычайных мерах, которые уже принимались после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Рассматривается ряд краткосрочных решений, таких как:
  • контроль температуры отопления и кондиционирования;
  • поощрение дистанционной работы;
  • возможно нормирование топлива;
  • ограничение авиаперелетов.
В Италии компания Air BP Italia уже предупредила четыре аэропорта — Болонью, Тревизо, Венецию и Милан-Линате — о возможных ограничениях поставок авиационного горючего. Приоритет будут предоставлять медицинским и государственным рейсам, а также рейсам продолжительностью более трех часов.
Словения, например, ограничила продажу топлива до 50 литров в день для частных автомобилей и 200 литров для предприятий и фермеров.
Среди средне- и долгосрочных шагов рассматривают ограничение цен, как это было с газом в 2022 году, или возобновление совместных закупок.
Прекращение поставок российского газа в 2022 году заставило ЕС диверсифицировать источники и обратиться к новым рынкам.
Брюссель вводил и другие нормы — например, обязательное заполнение газовых хранилищ не менее 80% или ограничение температуры отопления и кондиционирования в госстройках. Также была подготовлена ​​основа для возможного нормирования энергопотребления с приоритетом для отдельных отраслей и уязвимых секторов, которая применима и сейчас.

Предложения Еврокомиссии

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил ряд краткосрочных мер, опираясь на рекомендации Международного энергетического агентства:
  • снизить ограничение скорости по меньшей мере на 10 км/ч;
  • стимулировать использование общественного транспорта;
  • поощрять дистанционную работу;
  • развивать скоростные и ночные поезда как альтернативу авиаперелетам.
По материалам:
hromadske
ЭнергетикаЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems