Словения вводит топливные карты и расследует заговоры на энергорынке из-за войны в Иране

Частные автовладельцы могут заправить не более 50 литров горючего в сутки
Словения оказалась на грани топливного кризиса в день проведения важных парламентских выборов. В воскресенье, 22 марта, правительство страны было вынуждено ввести временные ограничения на покупку горючего из-за массового закрытия автозаправочных станций и критического падения запасов в розничных сетях.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно распоряжению премьер-министра Роберта Голоба, теперь частные автовладельцы могут заправить не более 50 литров горючего в сутки. Для бизнеса и приоритетных пользователей, включая фермеров, лимит составляет 200 литров. Отдельные сети, например венгерская MOL, ввели еще более жесткие ограничения — до 30 литров для частных лиц.
Ситуация обострилась на фоне глобальной нестабильности из-за войны в Иране, что спровоцировало массовую скупку горючего иностранцами и создание запасов местным населением. Несмотря на пустые стелы на АЗС, глава правительства уверяет: «Позвольте мне заверить вас, что горючего в Словении достаточно, склады заполнены и дефицита горючего не будет».
Чтобы решить проблему логистики, власти привлекли армию для помощи в транспортировке горючего в розничные точки.
В то же время правительство предъявило серьезные обвинения крупнейшему дистрибьютору страны — компании Petrol. Ее обвиняют в неспособности наладить поставки и подозревают в нарушении правил торговли стратегическими ресурсами. Министерству внутренних дел поручено проверить персонал компании на предмет возможных уголовных правонарушений.
В то же время в компании Petrol отвергают все обвинения, утверждая, что проблемы возникли исключительно из-за аномального скачка спроса в последние дни.
«В компании действует группа кризисной координации, которая постоянно следит за ситуацией и принимает меры по стабилизации поставок», — говорится в заявлении Petrol.
Политические оппоненты Голоба, в частности представители правого крыла во главе с Янезом Яншей, используют энергетический кризис в качестве аргумента против действующей либеральной власти непосредственно в день голосования.
