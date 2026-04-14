Сколько средств выдали банки на восстановление энергетики Сегодня 18:24 — Энергетика

Энергетика

Украинские банки активно финансируют восстановление энергетической инфраструктуры после атак рф. В рамках совместного меморандума они уже выделили десятки миллиардов гривен кредитов бизнесу и населению, поддерживая как генерацию электроэнергии, так и смежные направления.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Сколько денег уже выдали

Общий объем финансирования в рамках банковского меморандума достиг 41,5 млрд. грн. Средства направлены на реализацию проектов в 21 области Украины.

За период с 1 июня 2024 года по 1 апреля 2026 года банки:

выдали более 3,5 тысяч кредитов бизнесу на сумму 38,6 млрд грн;

предоставили более 16 тысяч кредитов населению на 2,9 млрд грн.

Инвестиции в генерацию

Значительная часть финансирования направлена ​​на развитие генерирующих мощностей. Банки приобщились к реализации проектов с суммарной мощностью 1,517 ГВт.

Больше всего денег инвестировано в:

солнечные электростанции;

газовую генерацию;

гидро-, био- и ветровые установки.

Кроме производства электроэнергии банки поддерживают и смежные направления. Это:

системы накопления энергии;

закупка инверторов и аккумуляторов;

проекты в сфере теплоснабжения;

модернизация теплового оборудования

Общая мощность таких инициатив составляет 631 МВт.

Часть ранее выданных кредитов уже постепенно погашается. По состоянию на 1 апреля 2026 года валовой портфель «энергетических» займов составлял:

27,0 млрд грн — для юридических лиц;

2,3 млрд грн — для физических лиц.

Роль Нацбанка и стратегия развития

Кредитование энергетики остается одним из ключевых направлений Стратегии развития кредитования, которую Национальный банк реализует совместно с рынком с 2024 года.

Первые результаты уже заметны: в 2025 году чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть. В то же время, уровень проникновения кредитования в экономику впервые с начала полномасштабной войны повысился — с 7,7% до 8,7% ВВП.

Новые условия для расширения кредитования

Для дальнейшего развития кредитования Национальный банк обновил в феврале подходы к оценке кредитного риска и требования к корпоративному управлению в банках.

Также банки пересмотрели условия финансирования инвестиционных проектов в рамках меморандума. Это должно сделать кредитные продукты более гибкими и доступными для бизнеса.

В настоящее время к инициативе присоединились 53 участника.

