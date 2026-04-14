Сколько средств выдали банки на восстановление энергетики

Украинские банки активно финансируют восстановление энергетической инфраструктуры после атак рф. В рамках совместного меморандума они уже выделили десятки миллиардов гривен кредитов бизнесу и населению, поддерживая как генерацию электроэнергии, так и смежные направления.
Часть ранее выданных кредитов уже постепенно погашается. По состоянию на 1 апреля 2026 года валовой портфель «энергетических» займов составлял:
27,0 млрд грн — для юридических лиц;
2,3 млрд грн — для физических лиц.
Роль Нацбанка и стратегия развития
Кредитование энергетики остается одним из ключевых направлений Стратегии развития кредитования, которую Национальный банк реализует совместно с рынком с 2024 года.
Первые результаты уже заметны: в 2025 году чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть. В то же время, уровень проникновения кредитования в экономику впервые с начала полномасштабной войны повысился — с 7,7% до 8,7% ВВП.
Новые условия для расширения кредитования
Для дальнейшего развития кредитования Национальный банк обновил в феврале подходы к оценке кредитного риска и требования к корпоративному управлению в банках.
Также банки пересмотрели условия финансирования инвестиционных проектов в рамках меморандума. Это должно сделать кредитные продукты более гибкими и доступными для бизнеса.
В настоящее время к инициативе присоединились 53 участника.