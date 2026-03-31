0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Усовершенствована программа поддержки энергонезависимости домохозяйств — что изменили

Казна и Политика
31
Усовершенствована программа поддержки энергонезависимости домохозяйств — что изменили
Усовершенствована программа поддержки энергонезависимости домохозяйств — что изменили
Кабмин обновил условия предоставления государственной поддержки гражданам, которые устанавливают в собственных домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения.
Об этом говорится в сообщении правительства.
Документ усовершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования.

Что изменили

  • уточняет список технических решений. Определено, что программа не распространяется на приобретение и установку оборудования для производства электроэнергии по «зеленому» тарифу;
  • разграничивает пакеты энергооборудования во избежание дублирования: отдельно — генераторы, отдельно — гибридные системы электроснабжения, а также комбинированные решения (гибридная система вместе с генератором);
  • устанавливает четкие сроки предоставления компенсации по кредиту — в течение трех календарных дней после подтвержденного приобретения и/или установки оборудования.
Обновленные подходы позволят сделать механизм поддержки более ясным, быстрым и эффективным для пользователей, а также обеспечить целевое использование государственных ресурсов.
Ожидается, что благодаря реализации:
  • домохозяйства получат более быстрый доступ к компенсациям, четкие правила участия и возможность эффективно устанавливать резервные источники питания;
  • у государства будет согласованный и прозрачный механизм реализации программ энергетической устойчивости, уменьшение социально-экономических потерь от перебоев электроснабжения;
  • общины повысят общую устойчивость и готовность к энергетическим вызовам.
Напомним, ранее правительство ввело программу энергетической поддержки для бизнеса, которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь и льготное кредитование под 0% годовых.
Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств в этой статье: Энергетическая поддержка для предпринимателей: как ФЛП получить деньги на генераторы и топливо
Безвозвратная помощь ориентирована на микро- и малый бизнес — прежде всего ФЛП, работающих в сфере услуг и розничной торговли. Речь идет о предпринимателях, для которых стабильное электроснабжение является критическим условием работы: кафе, пекарни, аптеки, мастерские, небольшие магазины и т. д.
Государство предлагает прямую безвозвратную финансовую помощь, цель которой частично компенсировать затраты на обеспечение автономной работы в условиях перебоев с электроэнергией.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
