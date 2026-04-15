Топливный кризис спровоцировал рекордные продажи электромобилей в Европе

В марте глобальный рынок электромобилей продемонстрировал первый рост в этом году. Главным драйвером стали европейские покупатели, которые на фоне стремительного подорожания традиционного горючего из-за войны в Персидском заливе массово пересаживаются на электрокары.

Как передает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи новых электромобилей и гибридов в марте выросли на 3% в годовом исчислении, превысив отметку в 1,7 млн ​​единиц.

Рекордный спрос в Европе и Азии

Настоящий бум произошел на европейском рынке, где продажи подскочили на 37%, достигнув абсолютного исторического максимума — почти 540 000 проданных авто за месяц.

Эта же тенденция прослеживается и на других рынках: в Австралии, Новой Зеландии, Вьетнаме и Таиланде, остро почувствовавших энергетический кризис, регистрации электромобилей взлетели на 79%.

Аналитики объясняют такой всплеск интереса к электрокарам высокими ценами на бензин. Несмотря на попытки правительств сдержать стоимость горючего, кризис обострился из-за вспыхнувшей 28 февраля американо-иранской войны. Конфликт существенно нарушил ключевой судоходный маршрут, по которому проходит около 20% мировой поставки нефти.

Менеджер по данным BMI Чарльз Лестер подчеркнул, что львиную долю этого роста продаж можно смело списать именно на скачок цен на бензин.

