0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Топливный кризис спровоцировал рекордные продажи электромобилей в Европе

Энергетика
12
В марте глобальный рынок электромобилей продемонстрировал первый рост в этом году. Главным драйвером стали европейские покупатели, которые на фоне стремительного подорожания традиционного горючего из-за войны в Персидском заливе массово пересаживаются на электрокары.
Как передает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи новых электромобилей и гибридов в марте выросли на 3% в годовом исчислении, превысив отметку в 1,7 млн ​​единиц.

Рекордный спрос в Европе и Азии

Настоящий бум произошел на европейском рынке, где продажи подскочили на 37%, достигнув абсолютного исторического максимума — почти 540 000 проданных авто за месяц.
Эта же тенденция прослеживается и на других рынках: в Австралии, Новой Зеландии, Вьетнаме и Таиланде, остро почувствовавших энергетический кризис, регистрации электромобилей взлетели на 79%.
Аналитики объясняют такой всплеск интереса к электрокарам высокими ценами на бензин. Несмотря на попытки правительств сдержать стоимость горючего, кризис обострился из-за вспыхнувшей 28 февраля американо-иранской войны. Конфликт существенно нарушил ключевой судоходный маршрут, по которому проходит около 20% мировой поставки нефти.
Менеджер по данным BMI Чарльз Лестер подчеркнул, что львиную долю этого роста продаж можно смело списать именно на скачок цен на бензин.
По материалам:
dev.ua
ЭлектромобилиГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems