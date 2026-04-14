«До конца апреля он будет отремонтирован — не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы, это длительный процесс. Но основная задача — обеспечить работу», — отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что сроки восстановления могут совпасть с выполнением отдельных обязательств стран Европейского Союза, в частности Венгрии, ранее блокировавшей часть решений, важных для Украины.
Предыстория
Поставка нефти через Дружбу в Венгрию и Словакию была остановлена в конце января после того, как российский удар беспилотниками повредил инфраструктуру на западе Украины.
В Будапеште и Братиславе заявляли, что Киев якобы затягивает возобновление работы нефтепровода, однако украинская сторона отрицает эти обвинения, отмечая, что ремонтные работы ведутся максимально быстро с учетом сложности повреждений.
Шантаж Венгрии
Ситуация вокруг транзита уже привела к политическим последствиям на уровне Европейского Союза: Венгрия заблокировала часть финансового пакета помощи Украине на 90 млрд евро, а также распорядилась прекратить транзит природного газа в Украину через территорию Венгрии с июля 2026 года, требуя возобновления поставок нефти через «Д».
