Нефтепровод «Дружба» заработает до конца апреля — Зеленский

Украина завершает ремонт «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» планируют частично восстановить до конца апреля 2026 года.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.
По словам главы государства, ремонт позволит запустить работу магистрали, хотя полное восстановление инфраструктуры потребует больше времени.
«До конца апреля он будет отремонтирован — не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы, это длительный процесс. Но основная задача — обеспечить работу», — отметил Зеленский.
Глава государства также добавил, что сроки восстановления могут совпасть с выполнением отдельных обязательств стран Европейского Союза, в частности Венгрии, ранее блокировавшей часть решений, важных для Украины.

Предыстория

Поставка нефти через Дружбу в Венгрию и Словакию была остановлена ​​в конце января после того, как российский удар беспилотниками повредил инфраструктуру на западе Украины.
В Будапеште и Братиславе заявляли, что Киев якобы затягивает возобновление работы нефтепровода, однако украинская сторона отрицает эти обвинения, отмечая, что ремонтные работы ведутся максимально быстро с учетом сложности повреждений.

Шантаж Венгрии

Ситуация вокруг транзита уже привела к политическим последствиям на уровне Европейского Союза: Венгрия заблокировала часть финансового пакета помощи Украине на 90 млрд евро, а также распорядилась прекратить транзит природного газа в Украину через территорию Венгрии с июля 2026 года, требуя возобновления поставок нефти через «Д».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода «Дружба» и завершит ремонт весной. Об этом заявлял президент Владимир Зеленский на фоне острого конфликта с Венгрией из-за перебоев с поставкой российской нефти.
Слово і Діло
Экспорт нефтиЗеленский
