Реализация горючего в Украине достигла максимума за три года: где покупали больше всего Сегодня 10:02 — Энергетика

Несмотря на рост цен, реализация всех видов горючего в Украине в марте не только не сократилась, но и достигла максимального для этого месяца уровня минимум с 2024 года.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Рост объемов и выручки

По данным ГНС, в марте объемы реализации горючего составили 710 млн литров, что на 14% больше, чем в феврале, и почти на 18% в годовом исчислении.

Суммарная стоимость реализуемого горючего выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 48,5 млрд грн. В месячном измерении прирост составил 35%.

Объемы реализованного горючего на АЗС

Региональная динамика

Самые высокие темпы роста зафиксированы в западных областях — +26% в годовом исчислении, до 218,8 млн. литров. В частности, в Ивано-Франковской области реализация выросла на 33% до 21,2 млн. литров, во Львовской на 29%, до 61,9 млн. литров.

Львовская область впервые с 2023 года вышла на второе место по объемам реализации, опередив Днепропетровскую область, где показатель вырос на 13% до 57,9 млн литров.

В центральном регионе продажи выросли на 17% до 171,4 млн. литров. Самую высокую динамику продемонстрировала Кировоградская область — +27%, до 16,7 млн ​​литров.

Самые низкие темпы роста зафиксированы на Севере и Востоке — по 11%, до 203,8 млн. литров и 39,2 млн. литров соответственно.

Лидеры и аутсайдеры

Киевская область, которая остается лидером по объемам реализации, продемонстрировала рост всего на 10% до 145,2 млн. литров, что является одним из самых низких показателей.

Меньший рост зафиксирован только в Сумской области (+8%, до 13,3 млн. литров), а также в прифронтовых регионах: в Донецкой области объемы сократились на 40%, в Херсонской на 7%.

В общей сложности три области-лидеры обеспечили почти 39% общего объема реализации горючего.

Причины роста

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», увеличение мартовских продаж обусловлено ажиотажем, образовавшимся в первых числах месяца из-за стремительного подорожания в результате войны в Иране.

По словам топливных сетей, дальнейший рост цен отрицательно повлиял на показатели. «Снижается литраж в одном чеке. Кроме того, фиксируем отток клиентов на заправки по более низким ценам», — отметили в одной из них.

В частности, по предварительным оценкам, рекордно выросли продажи в сети государственной компании «Укрнафта», которая по поручению правительства работает с минимальной наценкой.

Объемы реализованного горючего на АЗК в марте 2026 г., млн л

Область март-26 Изменения мар.26/мар.25,% Изменения мар.26/фев.26,% Винницкая 33,4 23% 19% Волынская 28,8 25% 33% Днепропетровская 57,9 13% 6% Донецкая 2,6 -40% 6% Житомирская 26,8 11% 23% Закарпатская 24,3 19% 24% Запорожская 13,2 11% 10% Ивано-Франковская 21,2 33% 27% Киевская 145,2 10% 0% Кировоградская 16,7 27% 21% Львовская 61,9 29% 31% Николаевская 18 16% 17% Одесская 43,9 22% 16% Полтавская 33,3 16% 8% Ровенская 24,7 24% 34% Сумская 13,3 8% 4% Тернопольская 17,9 25% 30% Харьковская 36,6 18% 7% Херсонская 1,6 -7% 22% Хмельницкая 24,8 26% 29% Черкасская 30,2 16% 14% Черновицкая 15,3 19% 18% Черниговская 18,5 20% 15% Итого 710 18% 14%

В целом с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л горючего, что на 19% больше аналогичного периода 2025 года, на общую сумму 123,8 млрд грн (+41%).

В то же время, согласно данным Консалтинговой группы «А-95», суммарный баланс горючего за 3 месяца этого года вырос всего на 10% и составил 2,3 млн т: бензин вырос почти на 17% (86 тыс. т), дизельное топливо и сжиженный газ — почти на 10% и 3% т. (1,5 млн т).

По материалам: enkorr

