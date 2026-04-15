Реализация горючего в Украине достигла максимума за три года: где покупали больше всего

Энергетика
В общей сложности с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л горючего
Несмотря на рост цен, реализация всех видов горючего в Украине в марте не только не сократилась, но и достигла максимального для этого месяца уровня минимум с 2024 года.
Об этом сообщает профильное издание Enkorr со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Рост объемов и выручки

По данным ГНС, в марте объемы реализации горючего составили 710 млн литров, что на 14% больше, чем в феврале, и почти на 18% в годовом исчислении.
Суммарная стоимость реализуемого горючего выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 48,5 млрд грн. В месячном измерении прирост составил 35%.
Объемы реализованного горючего на АЗС
Региональная динамика

Самые высокие темпы роста зафиксированы в западных областях — +26% в годовом исчислении, до 218,8 млн. литров. В частности, в Ивано-Франковской области реализация выросла на 33% до 21,2 млн. литров, во Львовской на 29%, до 61,9 млн. литров.
Львовская область впервые с 2023 года вышла на второе место по объемам реализации, опередив Днепропетровскую область, где показатель вырос на 13% до 57,9 млн литров.
В центральном регионе продажи выросли на 17% до 171,4 млн. литров. Самую высокую динамику продемонстрировала Кировоградская область — +27%, до 16,7 млн ​​литров.
Самые низкие темпы роста зафиксированы на Севере и Востоке — по 11%, до 203,8 млн. литров и 39,2 млн. литров соответственно.

Лидеры и аутсайдеры

Киевская область, которая остается лидером по объемам реализации, продемонстрировала рост всего на 10% до 145,2 млн. литров, что является одним из самых низких показателей.
Меньший рост зафиксирован только в Сумской области (+8%, до 13,3 млн. литров), а также в прифронтовых регионах: в Донецкой области объемы сократились на 40%, в Херсонской на 7%.
В общей сложности три области-лидеры обеспечили почти 39% общего объема реализации горючего.

Причины роста

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», увеличение мартовских продаж обусловлено ажиотажем, образовавшимся в первых числах месяца из-за стремительного подорожания в результате войны в Иране.
По словам топливных сетей, дальнейший рост цен отрицательно повлиял на показатели. «Снижается литраж в одном чеке. Кроме того, фиксируем отток клиентов на заправки по более низким ценам», — отметили в одной из них.
В частности, по предварительным оценкам, рекордно выросли продажи в сети государственной компании «Укрнафта», которая по поручению правительства работает с минимальной наценкой.

Объемы реализованного горючего на АЗК в марте 2026 г., млн л

Областьмарт-26Изменения мар.26/мар.25,%Изменения мар.26/фев.26,%
Винницкая33,423%19%
Волынская28,825%33%
Днепропетровская57,913%6%
Донецкая2,6-40%6%
Житомирская26,811%23%
Закарпатская24,319%24%
Запорожская13,211%10%
Ивано-Франковская21,233%27%
Киевская145,210%0%
Кировоградская16,727%21%
Львовская61,929%31%
Николаевская1816%17%
Одесская43,922%16%
Полтавская33,316%8%
Ровенская24,724%34%
Сумская13,38%4%
Тернопольская17,925%30%
Харьковская36,618%7%
Херсонская1,6-7%22%
Хмельницкая24,826%29%
Черкасская30,216%14%
Черновицкая15,319%18%
Черниговская18,520%15%
Итого71018%14%
В целом с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л горючего, что на 19% больше аналогичного периода 2025 года, на общую сумму 123,8 млрд грн (+41%).
В то же время, согласно данным Консалтинговой группы «А-95», суммарный баланс горючего за 3 месяца этого года вырос всего на 10% и составил 2,3 млн т: бензин вырос почти на 17% (86 тыс. т), дизельное топливо и сжиженный газ — почти на 10% и 3% т. (1,5 млн т).
По материалам: enkorr
Также по теме
Также по теме
