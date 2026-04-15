Реализация горючего в Украине достигла максимума за три года: где покупали больше всего

По данным ГНС, в марте объемы реализации горючего составили 710 млн литров, что на 14% больше, чем в феврале, и почти на 18% в годовом исчислении.
Суммарная стоимость реализуемого горючего выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 48,5 млрд грн. В месячном измерении прирост составил 35%.
Региональная динамика
Самые высокие темпы роста зафиксированы в западных областях — +26% в годовом исчислении, до 218,8 млн. литров. В частности, в Ивано-Франковской области реализация выросла на 33% до 21,2 млн. литров, во Львовской на 29%, до 61,9 млн. литров.
Львовская область впервые с 2023 года вышла на второе место по объемам реализации, опередив Днепропетровскую область, где показатель вырос на 13% до 57,9 млн литров.
В центральном регионе продажи выросли на 17% до 171,4 млн. литров. Самую высокую динамику продемонстрировала Кировоградская область — +27%, до 16,7 млн литров.
Самые низкие темпы роста зафиксированы на Севере и Востоке — по 11%, до 203,8 млн. литров и 39,2 млн. литров соответственно.
Лидеры и аутсайдеры
Киевская область, которая остается лидером по объемам реализации, продемонстрировала рост всего на 10% до 145,2 млн. литров, что является одним из самых низких показателей.
Меньший рост зафиксирован только в Сумской области (+8%, до 13,3 млн. литров), а также в прифронтовых регионах: в Донецкой области объемы сократились на 40%, в Херсонской на 7%.
В общей сложности три области-лидеры обеспечили почти 39% общего объема реализации горючего.
Причины роста
По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», увеличение мартовских продаж обусловлено ажиотажем, образовавшимся в первых числах месяца из-за стремительного подорожания в результате войны в Иране.
По словам топливных сетей, дальнейший рост цен отрицательно повлиял на показатели. «Снижается литраж в одном чеке. Кроме того, фиксируем отток клиентов на заправки по более низким ценам», — отметили в одной из них.
В частности, по предварительным оценкам, рекордно выросли продажи в сети государственной компании «Укрнафта», которая по поручению правительства работает с минимальной наценкой.
Объемы реализованного горючего на АЗК в марте 2026 г., млн л
Область
март-26
Изменения мар.26/мар.25,%
Изменения мар.26/фев.26,%
Винницкая
33,4
23%
19%
Волынская
28,8
25%
33%
Днепропетровская
57,9
13%
6%
Донецкая
2,6
-40%
6%
Житомирская
26,8
11%
23%
Закарпатская
24,3
19%
24%
Запорожская
13,2
11%
10%
Ивано-Франковская
21,2
33%
27%
Киевская
145,2
10%
0%
Кировоградская
16,7
27%
21%
Львовская
61,9
29%
31%
Николаевская
18
16%
17%
Одесская
43,9
22%
16%
Полтавская
33,3
16%
8%
Ровенская
24,7
24%
34%
Сумская
13,3
8%
4%
Тернопольская
17,9
25%
30%
Харьковская
36,6
18%
7%
Херсонская
1,6
-7%
22%
Хмельницкая
24,8
26%
29%
Черкасская
30,2
16%
14%
Черновицкая
15,3
19%
18%
Черниговская
18,5
20%
15%
Итого
710
18%
14%
В целом с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л горючего, что на 19% больше аналогичного периода 2025 года, на общую сумму 123,8 млрд грн (+41%).
В то же время, согласно данным Консалтинговой группы «А-95», суммарный баланс горючего за 3 месяца этого года вырос всего на 10% и составил 2,3 млн т: бензин вырос почти на 17% (86 тыс. т), дизельное топливо и сжиженный газ — почти на 10% и 3% т. (1,5 млн т).