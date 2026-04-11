Более 4 долларов за литр бензина: в каком городе самое дорогое топливо в мире Сегодня 07:16 — Энергетика

Гонконг – самый дорогой город по стоимости бензина, Фото: freepik

Пока украинцы, европейцы и американцы сетуют по поводу цен на топливо из-за нефтяного кризиса, есть город, в котором бензин почти втрое дороже, чем где бы то ни было. Кроме того, есть даже страны с безумно дорогим бензином.

Об этом свидетельствует исследование CNN, пишет «РБК-Украина».

Гонконг — самый дорогой город для водителей

Этот город называют неформальным международным финансовым центром мира и имеет особую автономию в составе Китая.

Гонконг является особым административным районом (ОАР), функционирующим по принципу «одна страна, две системы» и имеет собственную валюту (гонконгский доллар), правовую систему и законы до 2047 года.

Гонконг и раньше возглавлял рейтинги самых дорогих городов для водителей. Однако фактическое закрытие Ормузского пролива превратило ситуацию в катастрофическую. И так недешевый бензин теперь обходится в среднем в 4,12 доллара за 1 литр.

Хотя владельцев частных автомобилей в городе немного, только 8,4% населения, но заоблачные цены бьют по каждому. Экономисты предупреждают о резком росте стоимости логистики, что неизбежно поднимет цены на продукты и услуги.

Особенно тяжело приходится малому бизнесу. Один из водителей доставки еды пожаловался журналистам, что его работа стала почти убыточной.

Читайте также В Ryanair говорят об угрозе проблем с горючим с мая, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться

«Цена на бензин значительно выросла, но оплата труда — нет», — констатирует он.

Для среднего класса ситуация не лучше. Независимый консультант Джейсон Кан отмечает, что даже с картами лояльности все равно платит на 15% больше, чем до начала войны.

Спасательный круг от Китая

Местные власти пытаются успокоить рынок. Руководитель Гонконга Джон Ли заявил, что перебоев со снабжением топлива не ожидаются. Гонконг получает около 80% нефтепродуктов непосредственно из материкового Китая.

Однако жители ищут свои пути экономии. Все больше водителей едут заправляться в соседний Шэньчжэнь. Там бензин стоит втрое дешевле.

Почему в Гонконге такой дорогой бензин

Прежде всего из-за налогов. Более половины цены литра горючего в Гонконге — это прямой налог в бюджет. Еще остро стоит вопрос аренды земли для АЗС, ведь земля в Гонконге самая дорогая в мире. Следовательно, содержание АЗС стоит владельцу астрономических денег, которые он закладывает в цену.

Читайте также Зеленский договорился о поставках Украине дизеля с Ближнего Востока минимум на год

Кроме того, государство не дотирует горючее в отличие от многих других стран. Это забота об экологии и побуждение пользоваться общественным транспортом.

Где еще в мире «золотой» и «копеечный» бензин

Кроме Гонконга, высокие цены на горючее бьют рекорды в некоторых других странах. В список входят:

Монако — высокая стоимость логистики и статус страны;

Исландия — огромные налоги и полная зависимость от импорта морем;

Дания — высокие экологические налоги;

Норвегия — несмотря на добычу нефти, людей поощряют пересаживаться на электромобили.

В этих странах средняя стоимость литра бензина составляет от $3,08 до $3,35 с литр.

Для сравнения: в странах с самым дешевым бензином (Иран, Ливия, Венесуэла) литр может стоить менее 3−5 центов за литр, что значительно дешевле бутылки питьевой воды.

И это совсем не «бензиновый рай», ведь государствам приходится из бюджета (т.е. из кармана граждан) поддерживать нефтяную и топливную промышленность. И хотя у этих стран есть нефть, но санкции не позволяют продавать топливо на внешний рынок. На внутреннем рынке, из-за замкнутой экономики, население не в состоянии за него платить по «мировым ценам».

Результат — замкнутый круг. «Копеечный бензин» обходится слишком дорого из-за субсидированности из бюджета и урезания других социальных отраслей в этих странах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.