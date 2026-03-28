Зеленский договорился о поставках Украине дизеля с Ближнего Востока минимум на год

Энергетика
30
Зеленский договорился о дизеле для Украины на год на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год.
Об этом президент сказал во время общения с прессой.
По словам Зеленского, Украина поставила себе две задачи, и обе она выполнила.
«Мне нужно было договориться, дальше это уже вопрос НАК „Нафтогаза“, что в случае дефицита и сильного вызова в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше этот вопрос уже нашей компании и местных компаний», — сказал президент.
Также он сообщил, что резервы горючего в Украине были пустыми. Причины, почему страна не пополняла их — это удары рф с начала войны, а также длительные контракты, которые имеют украинские компании, частный сектор или «Укрнафта».
«То есть наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться. Поэтому нужны долгосрочные договоренности с энергетическими странами, я бы так сказал. Именно об этом мы и договариваемся», — пояснил Зеленский.
Также глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Силы обороны Украины обеспечиваются топливом на все 100%.
«У нас приоритет — армия, мы понимаем четкий объем, сколько у нас поставки. У нас поставки всего дизеля и бензина на все государство, включая армию, где-то 700 тысяч тонн в месяц. Мы примерно понимаем объемы — где-то примерно около восьми, там 7,2−7,4 млн тонн в год. В принципе, мы понимаем, как это обеспечивать», — резюмировал он.
По материалам:
РБК-Україна
Горючее
