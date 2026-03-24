0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли дефицит дизельного топлива на украинском рынке — мнение эксперта

Энергетика
47
Будет ли дефицит дизельного топлива на украинском рынке — мнение эксперта
Будет ли дефицит дизельного топлива на украинском рынке — мнение эксперта
Никакого дефицита дизельного топлива на украинском рынке нет и не предвидится.
Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого вроде бы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации — результат неверного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке», — пишет он.
Поставки

В марте объемы поставок проходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.
Идет контрактование на апрель, в среднем 40% уже зарезервировано.
«Неверная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связанного с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна», — отмечает эксперт.
Еще раз Сергей Куюн подчеркнул, что «никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более очередей за дизелем по 85 грн».
Ранее он писал, что водители могут увидеть ценник в 90 грн за литр дизельного топлива на стелах украинских АЗС. Причина столь резкого скачка — зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока. Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE перевалила за 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт.
Напомним, с 20 марта украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках.
Клиенты банка, пользующиеся картой «Национальный кешбэк» ПриватБанка и Mastercard, смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации, что позволит экономить от 2 до 11 грн на каждом литре горючего. Размер кешбэка на топливо составляет 15% - за дизельное топливо, 10% - за бензин и 5% - за автогаз. Подробности здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems