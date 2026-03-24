Будет ли дефицит дизельного топлива на украинском рынке — мнение эксперта Сегодня 13:00 — Энергетика

Будет ли дефицит дизельного топлива на украинском рынке — мнение эксперта

Никакого дефицита дизельного топлива на украинском рынке нет и не предвидится.

Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого вроде бы осталось до конца марта. Заявляю: эти публикации — результат неверного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке», — пишет он.

Поставки

В марте объемы поставок проходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель.

Идет контрактование на апрель, в среднем 40% уже зарезервировано.

«Неверная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связанного с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна», — отмечает эксперт.

Еще раз Сергей Куюн подчеркнул, что «никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более очередей за дизелем по 85 грн».

Ранее он писал , что водители могут увидеть ценник в 90 грн за литр дизельного топлива на стелах украинских АЗС. Причина столь резкого скачка — зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока. Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE перевалила за 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт.

Напомним, с 20 марта украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках.

2 до 11 грн на каждом литре горючего. Размер кешбэка на топливо составляет 15% - за дизельное топливо, 10% - за бензин и 5% - за автогаз. Клиенты банка, пользующиеся картой «Национальный кешбэк» ПриватБанка и Mastercard, смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации, что позволит экономить от Размер кешбэка на топливо составляет 15% - за дизельное топливо, 10% - за бензин и 5% - за автогаз. Подробности здесь.

