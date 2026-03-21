Дизель в Україні може подорожчати до 90 грн за літр: прогноз експерта Сьогодні 08:07 — Енергетика

Дизель в Україні може злетіти до 90 гривень

Вже наступного тижня водії можуть побачити цінник в 90 грн за літр дизельного палива на стелах українських АЗС. Причина такого різкого стрибка — залежність Європи від імпорту з Близького Сходу.

Про це сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі «РБК-Україна».

Що впливає на вартість дизпалива в Україні

Вартість дизпалива на лондонській біржі ICE перевалила за 1300 доларів за тонну. Це впливає на собівартість дизеля на українському кордоні: близько 80 грн за літр, зазначив експерт.

«З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти», — сказав Куюн, додавши, що ситуація може змінюватися, залежно від подій на Близькому Сході.

За словами експерта, такий стрімкий ріст цін на дизель пов’язаний, перш за все, з дефіцитом цього виду пального в Європі. Європейські країни щомісяця імпортують близько 3 млн тонн дизпалива і переважно з Близького Сходу.

«Після ембарго на російський імпорт, саме близькосхідні постачання стали одними з тих, які замінили російські. І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше», — пояснив він.

Прогнози розвитку подій

До цього Finance.ua зазначав, на думку директора компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на марки бензину найближчим часом не буде, а от дизельне пальне стрімко дорожачатиме. Адже на європейському ринку, звідки Україна і закуповує пальне, виробництво бензинів перевищує їхнє споживання, а на дизпальне спостерігається певний дефіцит.

Експерт ринку Дмитро Льоушкін вважає, що внутрішні ціни на пальне в Україні, якщо світовий ринок стабілізується, можуть повернутися до колишніх показників — 50−60 гривень за літр.

