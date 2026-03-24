Европа вводит жесткие лимиты на заправку из-за Ирана

Пока цены на нефть из-за Ирана штурмуют новые высоты, отдельные страны ЕС уже перешли к радикальным шагам — административному ограничению продажи горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации в Reuters и Trans.INFO.
Из-за событий на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с горючим. Теперь водители не только платят больше, но и не могут заправить полный бак из-за новых лимитов на АЗС.
При этом наиболее ощутимо кризис ударил по Центральной Европе. Правительства отдельных стран пытаются остановить панику и топливный туризм, вводя жесткие суточные нормы.

Возврат лимитов

Наиболее заметным следствием напряженности, связанной с конфликтом в Иране, являются административные ограничения на продажу горючего в Словении. Сейчас в этой стране частным водителям разрешено заправлять не более 50 литров в сутки. Для бизнеса лимит чуть выше — 200 литров.
Премьер-министр Роберт Голоб успокаивает население, что запасы в стране есть, однако логистика не успевает за ажиотажным спросом. К доставке горючего на станции уже привлекают военных.
А вот в Словакии ввели финансовый порог — заправка на сумму не более 400 евро на одно транспортное средство. Для фур это критично: такая сумма покрывает менее 20% объема бака стандартного грузовика.

Почему так

Одним из ключевых факторов дестабилизации рынка так называемый топливный туризм. В Словении, например, более низкие цены на топливо привлекают водителей из соседних стран, а это существенно увеличивает давление на заправки.
Кроме того, местные жители пытаются сделать запасы «на черный день», что приводит к пустым резервуарам на АЗС еще до обеда.
В настоящее время сектор транспорта и логистики (TSL) оказался в тисках.
Ограничения на заправку заставляют перевозчиков:
  • искать горючее за границей, где оно значительно дороже;
  • делать частые остановки, что срывает сроки доставки товаров;
  • повышать тарифы на перевозку, что неизбежно приводит рано или поздно к удорожанию продуктов на полках магазинов.
Некоторые государства пытаются действовать на опережение с помощью финансов, а не запретов. Италия уже объявила о временном снижении акцизов и выделении 100 миллионов евро на налоговые льготы для транспортных компаний, чтобы компенсировать скачок цен на дизель весной 2026 года. Однако эксперты предостерегают: эти меры только «пластырь» на глубокой ране. Рынок будет оставаться нестабильным, пока идет горячая фаза конфликта на Ближнем Востоке.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
