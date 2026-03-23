Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як отримати кешбек на пальне в ПриватБанку

З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках.

Як це можуть зробити клієнти ПриватБанку , пише пресслужба банку.

Сума компенсації

Клієнти банку, які користуються карткою «Національний кешбек» ПриватБанку та Mastercard, зможуть автоматично отримувати від 5% до 15% компенсації, що дозволить заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального.

Розмір кешбеку на пальне становить 15% - за дизельне пальне, 10% - за бензин та 5% - за автогаз.

Максимальна сума кешбеку за пальне становить до 1 000 грн на місяць на одну особу.

Загальний ліміт у програмі «Національний кешбек» залишається незмінним — до 3 000 грн на місяць за всі покупки.

Що треба зробити

Для користувачів карток «Національний кешбек» ПриватБанку, які вже активували програму «Національний кешбек» в Дії, не потрібно робити жодних додаткових дій.

Нарахування кешбеку на пальне відбуватиметься автоматично при оплаті на АЗС карткою, під’єднаною до програми. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку «Дія».

У кого немає картки

Для нових учасників треба лише безкоштовно відкрити цифрову картку «Національний кешбек» у застосунку Приват24 за декілька кліків.

Нагадаємо, частину витрачених коштів повертатимуть на спеціальну картку, після чого їх можна буде використати для оплати українських товарів та послуг.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла деталі програми Кешбек на пальне для українців.

Розмір компенсації становитиме:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи. Виплати планують здійснювати через програму «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Водночас директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає кешбек на пальне неефективним з економічної точки зору.

З його слів, фактично, платники податків, включно з найбіднішими, почнуть скидатися на бензин для всіх автомобілістів.

«Гроші на таку компенсацію можуть брати з резервного фонду бюджету, який у воєнний час призначений для непередбачуваних витрат, наприклад на відновлення критичної інфраструктури після атак», — пише він.

