Дизель в Украине может подорожать до 90 грн за литр: прогноз эксперта
На следующей неделе водители могут увидеть ценник в 90 грн за литр дизельного топлива на стелах украинских АЗС. Причина такого резкого скачка — зависимость Европы от импорта с Ближнего Востока.
Об этом сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии «РБК-Украина».
Что влияет на стоимость дизтоплива в Украине
Стоимость дизтоплива на лондонской бирже ICE перевалила за 1300 долларов за тонну. Это влияет на себестоимость дизеля на украинской границе: около 80 грн за литр, отметил эксперт.
«От границы его нужно довезти, например, в Киев. Это еще 2 гривны. Затем плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти», — сказал Куюн, добавив, что ситуация может меняться в зависимости от событий на Ближнем Востоке.
По словам эксперта, столь резкий рост цен на дизель связан, прежде всего, с дефицитом этого вида горючего в Европе. Европейские страны ежемесячно импортируют около 3 млн. тонн дизтоплива и преимущественно с Ближнего Востока.
«После эмбарго на российский импорт именно ближневосточные поставки стали одними из тех, которые заменили российские. И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому видим, что они летят гораздо быстрее», — пояснил он.
Прогнозы развития событий
До этого Finance.ua отмечал, по мнению директора компании А-95 Сергея Куюна, повышения цен на марки бензина в ближайшее время не будет, а вот дизельное топливо будет стремительно дорожать. Ведь на европейском рынке, откуда Украина закупает горючее, производство бензинов превышает их потребление, а на дизтопливо наблюдается определенный дефицит.
Эксперт рынка Дмитрий Лёушкин считает, что внутренние цены на горючее в Украине, если мировой рынок стабилизируется, могут вернуться к прежним показателям — 50−60 гривен за литр.
