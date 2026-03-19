Стартовал «Кешбэк на горючее»: как получить до 15% компенсации

Заправка авто на АЗС

В Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее».

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Как будет работать «Кешбэк на горючее»

Программа предусматривает возврат части денежных средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».

С 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.

Размер компенсации зависит от вида горючего:

15% - на дизель;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Благодаря этому водители смогут экономить от 2 до 11 грн на каждом литре.

Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн на человека в месяц.

Программа будет работать до 1 мая в рамках Национального кешбэка. Список присоединившихся АЗС будут публиковать на официальных ресурсах программы.

На данный момент известно, что к программе присоединились WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие сети АЗС.

Как зарегистрироваться и использовать средства

Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.

Создано с помощью ИИ

Новым участникам нужно:

открыть карту в банке-партнере;

выбрать ее для расчетов и выплат в приложении «Дія».

Полученный кешбэк можно потратить безналично на:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

продукты украинского производства;

книги;

почтовые услуги;

поддержку ВСУ.

Наличными эти средства снять невозможно.

Важные ограничения

Кешбэк начисляется только при непосредственной оплате горючего на АЗС с формированием фискального чека. В случае приобретения горючего через приложения АЗС или «топливные кошельки» компенсация не предусмотрена. Если у сети АЗС есть собственные программы лояльности или скидки, они могут действовать параллельно с государственной компенсацией. Кешбэк от государства начисляется отдельно после покупки и не влияет на внутренние бонусы компаний.

Подробнее о программе можно почитать по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.