Стартовал «Кешбэк на горючее»: как получить до 15% компенсации

Заправка авто на АЗС
В Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее».
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Как будет работать «Кешбэк на горючее»

Программа предусматривает возврат части денежных средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».
С 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.
Размер компенсации зависит от вида горючего:
  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.
Благодаря этому водители смогут экономить от 2 до 11 грн на каждом литре.
Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн на человека в месяц.
Программа будет работать до 1 мая в рамках Национального кешбэка. Список присоединившихся АЗС будут публиковать на официальных ресурсах программы.
На данный момент известно, что к программе присоединились WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие сети АЗС.

Как зарегистрироваться и использовать средства

Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.
Новым участникам нужно:
  • открыть карту в банке-партнере;
  • выбрать ее для расчетов и выплат в приложении «Дія».
Полученный кешбэк можно потратить безналично на:
  • оплату коммунальных услуг;
  • лекарства;
  • продукты украинского производства;
  • книги;
  • почтовые услуги;
  • поддержку ВСУ.
Наличными эти средства снять невозможно.
Важные ограничения

  1. Кешбэк начисляется только при непосредственной оплате горючего на АЗС с формированием фискального чека.
  2. В случае приобретения горючего через приложения АЗС или «топливные кошельки» компенсация не предусмотрена.
  3. Если у сети АЗС есть собственные программы лояльности или скидки, они могут действовать параллельно с государственной компенсацией. Кешбэк от государства начисляется отдельно после покупки и не влияет на внутренние бонусы компаний.
Подробнее о программе можно почитать по ссылке.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГорючееБензинДизель
