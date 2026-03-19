Стартовал «Кешбэк на горючее»: как получить до 15% компенсации
В Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее».
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.
Как будет работать «Кешбэк на горючее»
Программа предусматривает возврат части денежных средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».
С 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.
Размер компенсации зависит от вида горючего:
- 15% - на дизель;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Благодаря этому водители смогут экономить от 2 до 11 грн на каждом литре.
Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн на человека в месяц.
Программа будет работать до 1 мая в рамках Национального кешбэка. Список присоединившихся АЗС будут публиковать на официальных ресурсах программы.
На данный момент известно, что к программе присоединились WOG, Ukrnafta, OKKO, KLO, БРСМ Нафта и другие сети АЗС.
Как зарегистрироваться и использовать средства
Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.
Новым участникам нужно:
- открыть карту в банке-партнере;
- выбрать ее для расчетов и выплат в приложении «Дія».
Полученный кешбэк можно потратить безналично на:
- оплату коммунальных услуг;
- лекарства;
- продукты украинского производства;
- книги;
- почтовые услуги;
- поддержку ВСУ.
Наличными эти средства снять невозможно.
Читайте также
Важные ограничения
- Кешбэк начисляется только при непосредственной оплате горючего на АЗС с формированием фискального чека.
- В случае приобретения горючего через приложения АЗС или «топливные кошельки» компенсация не предусмотрена.
- Если у сети АЗС есть собственные программы лояльности или скидки, они могут действовать параллельно с государственной компенсацией. Кешбэк от государства начисляется отдельно после покупки и не влияет на внутренние бонусы компаний.
Подробнее о программе можно почитать по ссылке.
Поделиться новостью
