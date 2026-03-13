0 800 307 555
Будет ли правительство снижать акциз или НДС на горючее

Горючее на АЗС
Кабинет Министров не рассматривает возможность снижения НДС или акциза на горючее для сдерживания цен.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По ее словам, налоговые поступления остаются важнейшим источником финансирования государственного бюджета.
«Кабинет Министров не собирается снижать ни НДС, ни акциз на топливо, чтобы сбить цены», — заявила Свириденко.
Премьер объяснила, что все налоги и сборы направляются в доходную часть бюджета, из которой финансируется украинская армия.

На рынке горючего планируют создать «ориентир справедливой цены»

Как мы сообщали ранее, государственная компания «Укрнафта» будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой.
Ожидается, что это поможет сформировать ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки для граждан, испытывающих давление из-за нестабильности на топливном рынке. Она предусматривает частичную компенсацию расходов на горючее.
Программа будет реализована в рамках уже действующей системы кешбэка. Finance.ua писал, что она предусматривает:
  • 15% кешбэка на дизельное топливо;
  • 10% кешбэка на бензин;
  • 5% кешбэка на автомобильный газ.
Программа будет действовать до 1 мая 2026 года на автозаправках, которые присоединятся к инициативе.

Какая ситуация с горючим в Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на мировом рынке формируется топливный кризис из-за войны в Иране.
«Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Это касается всех: Америки, Европы, Азии. Украина импортирует более 85% горючего, и потому этот кризис, безусловно, бьет и по нам».
По его словам, ключевая задача Минэнерго — не допустить повторения ситуации весны 2022 года. Высокий приоритет имеет обеспечение Сил обороны.
Министр сообщил, что запасов дизельного топлива и авиакеросина пока достаточно, но Украина продолжает переговоры с партнерами о дополнительных поставках.
За март Украина уже импортировала около 250 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В резервах страны почти по 100 тыс. тонн бензина и дизеля. Поставки производятся более чем из 10 стран, наибольшие объемы поступают из Польши, Литвы, Румынии и Греции.
По материалам:
hromadske
Payment systems