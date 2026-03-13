Будет ли правительство снижать акциз или НДС на горючее Сегодня 14:27

Горючее на АЗС

Кабинет Министров не рассматривает возможность снижения НДС или акциза на горючее для сдерживания цен.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По ее словам, налоговые поступления остаются важнейшим источником финансирования государственного бюджета.

«Кабинет Министров не собирается снижать ни НДС, ни акциз на топливо, чтобы сбить цены», — заявила Свириденко.

Премьер объяснила, что все налоги и сборы направляются в доходную часть бюджета, из которой финансируется украинская армия.

На рынке горючего планируют создать «ориентир справедливой цены»

Как мы сообщали ранее, государственная компания «Укрнафта» будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой.

Ожидается, что это поможет сформировать ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки для граждан, испытывающих давление из-за нестабильности на топливном рынке. Она предусматривает частичную компенсацию расходов на горючее.

Программа будет реализована в рамках уже действующей системы кешбэка. Finance.ua писал , что она предусматривает:

15% кешбэка на дизельное топливо;

10% кешбэка на бензин;

5% кешбэка на автомобильный газ.

Программа будет действовать до 1 мая 2026 года на автозаправках, которые присоединятся к инициативе.

Какая ситуация с горючим в Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что на мировом рынке формируется топливный кризис из-за войны в Иране.

«Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Это касается всех: Америки, Европы, Азии. Украина импортирует более 85% горючего, и потому этот кризис, безусловно, бьет и по нам».

По его словам, ключевая задача Минэнерго — не допустить повторения ситуации весны 2022 года. Высокий приоритет имеет обеспечение Сил обороны.

Читайте также АМКУ объяснил, почему в Украине подорожало горючее

Министр сообщил, что запасов дизельного топлива и авиакеросина пока достаточно, но Украина продолжает переговоры с партнерами о дополнительных поставках.

За март Украина уже импортировала около 250 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В резервах страны почти по 100 тыс. тонн бензина и дизеля. Поставки производятся более чем из 10 стран, наибольшие объемы поступают из Польши, Литвы, Румынии и Греции.

