День финансов: программы энергоподдержки, наказание для «уклонистов», законопроект о недропользовании Сегодня 17:36

Пятница, 13 марта. В ВР готовят новые наказания для уклонистов. А ФЛПам расширили программу энергоподдержки и продлили прием заявок.

ФЛП расширили программу энергоподдержки

Правительство расширило программу «Энергоподдержка ФЛП» и продлило срок подачи заявлений на получение единовременного пособия еще на два месяца — до 31 мая 2026 года. Ожидается, что расширение программы поможет большему количеству малого бизнеса обеспечить энергетическую независимость, поддерживать работу при перебоях с электроснабжением и сохранить рабочие места.

Новые наказания для «уклонистов»

В ВР обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, которые самовольно оставили часть (СОЧ). Среди предложенных мер — блокирование банковских счетов, ограничение доступа к кредитам и другие санкции, подобные тем, что применяются к должникам по уплате алиментов.

В то же время мобилизованные ІТ-специалисты могут получать офицерское звание. Согласно новым правилам, военнослужащие, призванные по мобилизации или на срочную службу, после отбора на должности по цифровой трансформации смогут получить первичное офицерское звание «младший лейтенант».

При этом в «Дії» разрешили бронировать работников с нарушением воинского учета.

Законопроект о недропользовании

Компании-члены Комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации обратились к народным депутатам Украины с призывом поддержать принятие в первом чтении законопроекта № 14249 . По мнению бизнес-сообщества, положения законопроекта направлены на усовершенствование правового регулирования в сфере недропользования, привлечение потенциальных недропользователей и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Зарплаты в Украине будут расти

По данным исследования, 82,6% компаний намерены повысить оплату труда в 2026 году. Чаще всего речь идет об умеренном росте доходов работников. Еще 12,7% компаний не планируют менять уровень оплаты труда.

Алексей Миропольский, Deputy CEO NovaPay, рассказывает о будущем финтеха в Украине. Обсудили трансформацию рынка, выход бизнеса «из тени» и новые инструменты для предпринимателей, которые упрощают жизнь уже сегодня.

На что можно будет потратить кешбэк за горючее

Украинцы смогут получать кешбэк за покупку горючего на автозаправках. Часть израсходованных средств будут возвращаться на специальную карту, после чего их можно будет использовать для оплаты украинских товаров и услуг.

неэффективен с экономической точки зрения. Как В то же время новый правительственный пакет поддержки для людей, включающий, в частности, кешбэк на горючее,зрения. Как сообщил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, этот кешбэк подразумевает, что фактически налогоплательщики, включая самых бедных, начнут сбрасываться на бензин для всех автомобилистов.

Как правильно выбрать страховку для авто

Чтобы надежно защитить свой автомобиль — от мелких повреждений до серьезных аварий — важно выбрать страховую компанию и полис, которые действительно будут работать на вашу безопасность. Вот пять ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе каско, автогражданки или «зеленой карты».

