Хватает ли бензина и дизеля на украинских АЗС
Правительство Украины заявило, что на автозаправочных станциях достаточно запасов горючего, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко после совещания с операторами топливного рынка.
По ее словам, во встрече приняли участие представители Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы. Основной темой стало обеспечение украинских АЗС необходимыми ресурсами.
Запасы горючего достаточны
В ходе совещания крупнейшие сети автозаправочных станций сообщили о запасах горючего и запланированных импортных поставках на апрель. По словам Свириденко, сейчас рынок имеет достаточное количество ресурса.
«По состоянию на сегодняшний день рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа».
Правительство отмечает, что ключевым приоритетом остается бесперебойное обеспечение горючим Сил обороны, экстренных служб и аграриев, учитывая начало посевной кампании.
Мониторинг цен и поддержка потребителей
Отдельно на совещании обсудили ситуацию с ценами на топливо. Государственная компания «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», продолжает формировать ориентир для стоимости бензина и дизеля на рынке с учетом изменений на мировых рынках, в частности, из-за событий на Ближнем Востоке.
Также правительство поручило Антимонопольному комитету и Госпродслужбе продолжить мониторинг цен на топливном рынке и реагировать в случае выявления нарушений.
Кроме того правительство готовит новые программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. В частности, речь идет о единовременном пособии в 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кешбэке на горючее в рамках программы «Национальный кешбэк». Finance.ua уже рассказывал, на что можно будет потратить кешбэк за горючее.
Ранее мы также сообщали, что правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке.
