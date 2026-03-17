Хватает ли бензина и дизеля на украинских АЗС Сегодня 09:45

Заправка авто бензином на АЗС

Правительство Украины заявило, что на автозаправочных станциях достаточно запасов горючего, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко после совещания с операторами топливного рынка.

По ее словам, во встрече приняли участие представители Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы. Основной темой стало обеспечение украинских АЗС необходимыми ресурсами.

Запасы горючего достаточны

В ходе совещания крупнейшие сети автозаправочных станций сообщили о запасах горючего и запланированных импортных поставках на апрель. По словам Свириденко, сейчас рынок имеет достаточное количество ресурса.

«По состоянию на сегодняшний день рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа».

Правительство отмечает, что ключевым приоритетом остается бесперебойное обеспечение горючим Сил обороны, экстренных служб и аграриев, учитывая начало посевной кампании.

Мониторинг цен и поддержка потребителей

Отдельно на совещании обсудили ситуацию с ценами на топливо. Государственная компания «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», продолжает формировать ориентир для стоимости бензина и дизеля на рынке с учетом изменений на мировых рынках, в частности, из-за событий на Ближнем Востоке.

Также правительство поручило Антимонопольному комитету и Госпродслужбе продолжить мониторинг цен на топливном рынке и реагировать в случае выявления нарушений.

Кроме того правительство готовит новые программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. В частности, речь идет о единовременном пособии в 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кешбэке на горючее в рамках программы «Национальный кешбэк». Finance.ua уже рассказывал , на что можно будет потратить кешбэк за горючее.

Ранее мы также сообщали , что правительство начало реализацию комплекса мер по успокоению «шторма» на рынке горючего в Украине, возникшем на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.