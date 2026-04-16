Как чувствует себя украинский бизнес в 2026 году Сегодня 17:22

Бизнес сдержанно оценивает текущее финансово-экономическое положение своих предприятий.

Об этом говорит Индекс деловых ожиданий предприятий.

«В I квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в следующие 12 месяцев. Респонденты прогнозировали рост объемов производства товаров и услуг и усилили положительные оценки развития своих предприятий. Инфляционные ожидания не изменились, курсовые — незначительно усилились», — сказано в сообщении НБУ.

Ожидание предприятий относительно своего развития

Бизнес смягчил сдержанные оценки текущего финансово-экономического положения своих предприятий: баланс ответов составлял «минус» 4.7% по сравнению с «минус» 5.8% в IV квартале.

Респонденты улучшили положительные оценки изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 2.0% (в IV квартале — 0.8%).

Респонденты улучшили положительные оценки изменения финансово-экономического положения своих предприятий в следующие 12 месяцев:

Самые оптимистичные ожидания продемонстрировали предприятия транспорта и связи, а также других видов деятельности, а представители строительства и торговли ожидали сохранения будущего финансово-экономического положения собственных предприятий на текущем уровне.

Участники опроса увереннее ожидали увеличения объемов реализации продукции в следующие 12 месяцев, в частности на внешнем рынке: балансы ответов — 14.5% и 15.8% (в IV квартале — 9.6% и 11.7% соответственно). Роста общих объемов реализации продукции ожидали представители большинства видов экономической деятельности, больше всего — добывающей и перерабатывающей промышленностей, а также сельского хозяйства. На рост объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего были настроены предприятия энерго- и водоснабжения.

Респонденты ожидали оживленного роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 12.8% (в IV квартале — 7.0%). В то же время впервые за последние четыре опроса у руководителей предприятий были положительные ожидания относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 1.6% (в IV квартале — «минус» 2.9%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили ожидания роста их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 11.6% (в IV квартале — 15.5%). Высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 20.9% по сравнению с 21.5% в предварительном опросе.

Респонденты продолжили смягчать сдержанные оценки количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов составлял «минус» 1.8% по сравнению с «минус» 3.8% в IV квартале. Предприятия энерго- и водоснабжения ожидали увеличения персонала. В то же время респонденты сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленностей, торговли, а также других видов деятельности имели негативные ожидания, больше всего — сельского хозяйства.

Сдержанные оценки бизнеса по количеству работников продолжали смягчаться

Оценки респондентов по росту будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усилились: баланс ответов — 64.3% (в IV квартале 2025 года — 59.5%).

Усилились ожидания роста затрат на оплату труда одного наемного работника

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий энерго- и водоснабжения;

по размеру — у средних предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам — у предприятий Волынской области.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности — у предприятий добывающей промышленности;

по размеру — у малых предприятий;

по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам — у предприятий Сумской области.

Респонденты повысили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 34.7% по сравнению с 31.7% в IV квартале. В то же время доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты , почти не изменилась: 35.6% по сравнению с 35.7% в IV квартале.

Доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась

Подавляющее большинство предприятий, которые планируют привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 83.5% (в IV квартале — 80.9%). Высокие ставки и наличие других источников финансирования остаются наиболее существенными препятствиями для привлечения новых кредитов — 44.0% и 43.4% соответственно. Более всего усилилось влияние фактора «значительные колебания курса гривны к иностранным валютам» — на 4.3 п.п. до 17,8%.

Респонденты незначительно ослабили свои оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 11.4% (в предыдущем опросе — 11.6%).

Доля компаний, которые планировали привлекать средства за рубежом, составила 6.6% по сравнению с 7.1% в IV квартале.

